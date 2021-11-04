港聞

港聞一

PayPal收13.5萬 倡滬獨組織捐2.3萬

【明報專訊】鍾翰林被指於2018年1月19日至2020年10月27日期間干犯一項洗黑錢罪，涉及他在PayPal Hong Kong Limited帳戶內約13.5萬元。控方案情指，他從一名姓謝的人收取共6萬港元，並從主張上海獨立的「上海民族黨」收款3000美元（約2.3萬港元），並把該帳戶九成款項存入自己匯豐帳戶。翻查學生動源的facebook，該Paypal連結已經停用。

案情提及，被告於2017年5月14日開設PayPal 帳戶，帳戶內有8個子帳戶，各子帳戶處理一種貨幣，包括港元、歐元、英鎊、美元等，交易日期為2018年1月20日至2020年10月16日，當中港元佔總額約七成半，美元佔約兩成。

案情續指，該PayPal帳戶共有95人的存款，其中一名姓謝的人曾3次存款港幣6萬元，佔存款總額約四成。在外幣子帳戶中，上海民族黨（Shanghai National Party INC）曾存款逾3000美元，此組織主張上海獨立，並在美國成立。

售遊戲卡藏信息 帖文附捐款連結

PayPal的功能亦容許存款人在存款時輸入信息給被告，有關信息包括「光復香港時代革命」、「Free Hong Kong」、「Hong Kong Independence 」等。另外，鍾又被指發售香港大事、問答歷史遊戲卡牌 ，每張遊戲卡背後均印有「Hong Kong is not China」字眼，而多篇帖文中，均附上PayPal連結，呼籲支持者捐款，資助學生動源運作。

該PayPal帳戶共有9名收款人，其中收取最大款項為被告的匯豐銀行帳戶，提款逾12萬元；另一個同屬被告的PayPal 帳戶則涉及1000多元。一間售賣抗爭產品的網店「台灣維城士多有限公司」亦曾收款約800多港元。在上述時段，被告報稱為學生，在香港沒有報稅、工作收入等其他紀錄。

（港區國安法）

相關字詞﹕分裂國家罪 洗黑錢 鍾翰林 學生動源 港區國安法

上 / 下一篇新聞

鍾翰林認分裂國家洗錢 稱問心無愧 法官令勿政治宣言 指判監「最大機會選項」
鍾翰林認分裂國家洗錢 稱問心無愧 法官令勿政治宣言 指判監「最大機會選項」
賢學思政兩案合併 與光城者案轉介區院
賢學思政兩案合併 與光城者案轉介區院
律師入稟 稱港有司法權控陳同佳謀殺
律師入稟 稱港有司法權控陳同佳謀殺
六四集結案 衛署醫生：赴這類集會多年 知防疫措施難實行
六四集結案 衛署醫生：赴這類集會多年 知防疫措施難實行
兩車相撞 毀太古前大班獨立屋大閘
兩車相撞 毀太古前大班獨立屋大閘
兩對夫妻各捐一腎 「交叉配對」獲新生 計劃推出3年首宗移植 盼配對池擴大加快換腎
兩對夫妻各捐一腎 「交叉配對」獲新生 計劃推出3年首宗移植 盼配對池擴大加快換腎
樂齡科技博覽 升降坐廁助長者「坐低起身」
樂齡科技博覽 升降坐廁助長者「坐低起身」
泰加保險停接新單 的士業促政府介入
泰加保險停接新單 的士業促政府介入
六旬漢日吸3包煙 心血管逾七成半閉塞 醫生：心肌梗塞致肺水腫亡 無敏感狀 未證疫苗有關
六旬漢日吸3包煙 心血管逾七成半閉塞 醫生：心肌梗塞致肺水腫亡 無敏感狀 未證疫苗有關
灣仔商廈食水鉛量超標 水署沒交代地點捱轟
灣仔商廈食水鉛量超標 水署沒交代地點捱轟
警圍捕「飛天蠄蟧」 兩非法入境漢落網
警圍捕「飛天蠄蟧」 兩非法入境漢落網
被問為何沒啟動應變程序 作供消防：現提及屬事後孔明
被問為何沒啟動應變程序 作供消防：現提及屬事後孔明
兩學院批產婦死因研訊 死者家屬：在傷口灑鹽
兩學院批產婦死因研訊 死者家屬：在傷口灑鹽
新民黨5人選立會 葉劉出戰港島西 稱無意任立會主席 選特首言之尚早
新民黨5人選立會 葉劉出戰港島西 稱無意任立會主席 選特首言之尚早
6人報名選委會界 吳傑莊：年輕人不止關注房屋
6人報名選委會界 吳傑莊：年輕人不止關注房屋
替狄志遠助選被質疑 民主黨劉子傑：我識光合作用?
替狄志遠助選被質疑 民主黨劉子傑：我識光合作用?
G menu賣黃Tee 曾合作區議員：願退款
G menu賣黃Tee 曾合作區議員：願退款
涉討論區售學生裙底照 20歲無業男被拘
涉討論區售學生裙底照 20歲無業男被拘
海關截櫃車破冒牌波鞋儲存倉 檢值80萬貨拘3人
海關截櫃車破冒牌波鞋儲存倉 檢值80萬貨拘3人
林鄭：部分部門調「北都」 將提供65萬職位
林鄭：部分部門調「北都」 將提供65萬職位
大灣區GBA專題：3港人北上工作 談兩地差異
大灣區GBA專題：3港人北上工作 談兩地差異
大灣區GBA專題：珠海．銀行交易員休養變定居 拍片炒股維生
大灣區GBA專題：珠海．銀行交易員休養變定居 拍片炒股維生
大灣區GBA專題：東莞．代父收租兼職收新冠檢測瓶 港銀出糧
大灣區GBA專題：東莞．代父收租兼職收新冠檢測瓶 港銀出糧
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】會員多意見 梁家傑：有人指報酬令榮譽失色 大律師會棄主席受薪建議
【Emily】會員多意見 梁家傑：有人指報酬令榮譽失色 大律師會棄主席受薪建議
【Emily】M+明起預約 旅客暫也免費
【Emily】M+明起預約 旅客暫也免費
【Emily】林正財：北都建「長者村」有得諗
【Emily】林正財：北都建「長者村」有得諗
【Emily】玩輪椅籃球 羅致光射極唔入
【Emily】玩輪椅籃球 羅致光射極唔入
【Emily】海園「瑜伽星夜Glamping」 索價6888
【Emily】海園「瑜伽星夜Glamping」 索價6888
【Emily】賀150周年 動植物公園周六辦音樂會
【Emily】賀150周年 動植物公園周六辦音樂會