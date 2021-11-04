PayPal收13.5萬 倡滬獨組織捐2.3萬

案情提及，被告於2017年5月14日開設PayPal 帳戶，帳戶內有8個子帳戶，各子帳戶處理一種貨幣，包括港元、歐元、英鎊、美元等，交易日期為2018年1月20日至2020年10月16日，當中港元佔總額約七成半，美元佔約兩成。

案情續指，該PayPal帳戶共有95人的存款，其中一名姓謝的人曾3次存款港幣6萬元，佔存款總額約四成。在外幣子帳戶中，上海民族黨（Shanghai National Party INC）曾存款逾3000美元，此組織主張上海獨立，並在美國成立。

售遊戲卡藏信息 帖文附捐款連結

PayPal的功能亦容許存款人在存款時輸入信息給被告，有關信息包括「光復香港時代革命」、「Free Hong Kong」、「Hong Kong Independence 」等。另外，鍾又被指發售香港大事、問答歷史遊戲卡牌 ，每張遊戲卡背後均印有「Hong Kong is not China」字眼，而多篇帖文中，均附上PayPal連結，呼籲支持者捐款，資助學生動源運作。

該PayPal帳戶共有9名收款人，其中收取最大款項為被告的匯豐銀行帳戶，提款逾12萬元；另一個同屬被告的PayPal 帳戶則涉及1000多元。一間售賣抗爭產品的網店「台灣維城士多有限公司」亦曾收款約800多港元。在上述時段，被告報稱為學生，在香港沒有報稅、工作收入等其他紀錄。

（港區國安法）