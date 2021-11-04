鍾翰林認分裂國家洗錢 稱問心無愧 法官令勿政治宣言 指判監「最大機會選項」

69頁案情 41頁描述國安法生效前活動

現年20歲的被告鍾翰林昨身穿深藍色西裝上庭，承認各一項分裂國家及洗黑錢罪，另否認各一項洗黑錢罪及一項串謀發表煽動性刊物罪，由於控辯雙方達成認罪協商，獲准存檔法庭。法官陳廣池隨即下令案件押後11月23日求情及判刑，其間索取被告背景報告，並明言不一定依從報告，判非監禁式刑罰，本案「判監係最大機會嘅選項」，鍾翰林須還押。鍾步入囚室前，向公眾席點頭及舉手示意。

主控官張卓勤共花了兩個多小時才讀完控方案情。案情指出，被告鍾翰林在2016年成立的學生動源，理念為「支持擺脫中共殖民統治之論述與行動，包括香港獨立」，主張具分裂國家意圖。成立後，他設置街站、在網上直播及社交平台發帖，控方列出各20多個涉反修例及反國安法的帖文。

fb逾千帖文 包括「願榮光歸香港」標籤

案情續指，被告在學生動源facebook發布逾1000次具煽動意圖和分裂國家意圖的帖文，涉及香港獨立、建立主權或國家個體。有帖文描述「中共」、「中共魔爪」時，配以極權、暴政等指控，亦有帖文以「義士」、「抗爭者」及「同行者」稱呼違法者，並宣傳協助他們的組織，如「星火同盟」，以及提到獄中信件內容。

同時被告在帖文標籤「香港獨立」和「願榮光歸香港」等字眼，附上PayPal和招募義工連結，提倡外國干涉港府事務，並發起或宣傳非法活動，如「光復東涌」等。

住所搜出港獨旗《地厚天高》影碟

去年6月30日國安法生效後，被告聲稱學生動源停止香港事務，但專頁介紹仍列明「建立擁有獨立主權的香港共和國」，未有移除義工招募連結；並續發帖稱國安法令一國兩制消亡，並在「學生動源美國分部」及「創制獨立黨」成立前分別開設其專頁，透過另一管理員「Yoshi HK」發布港獨帖文。

被告去年7月29日被警方拘捕，住所搜出多支「香港獨立」旗幟、印有「Hong Kong Independence 」的T恤、《香港獨立》等書籍、《地厚天高》影碟及傳單。他在保釋後曾接受訪問，再在去年10月被捕，還押至今。

明報記者

【案件編號：DCCC 27/21】

（港區國安法）

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