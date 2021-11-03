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2021年11月3日星期三
港聞二
官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
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民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
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涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
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【明報專訊】（請看附圖）
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