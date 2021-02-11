大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科

大力推進港澳院校在粵辦學

《規劃》提出要加快建設粵港澳大灣區國際教育示範區，建設高水平、開放型、國際化高等教育資源聚集高地。到2025年，新建3至5所粵港澳合作辦學機構，新設3至5所不具法人性質的合作辦學機構和聯合研究院。

廣東將大力推進香港科技大學（廣州）建設，加快推動香港城市大學、香港都會大學、香港理工大學、香港大學、澳門科技大學、澳門城市大學等港澳高校到粵辦學，以及鼓勵和支持高校共建共享粵港澳大灣區優質科技資源和一流的創新創業生態體系。

鼓勵港澳優秀學生短期訪學

廣東將支持深圳職業技術學院等與港澳合作共建「粵港澳大灣區特色職業教育園區」，穩步擴大廣東高校招收港澳台僑生規模，實施廣東高校招收香港副學位畢業生升讀本科，鼓勵港澳優秀學生到大灣區內地高校短期訪學。

本港多間大學已落腳或正籌劃落腳大灣區， 除了分別於深圳及珠海、已開校多年的中大及浸大（伙拍北京師範大學）， 科大於廣州南沙校園一期工程早前已封頂，預計明年9月開學。理大將落腳佛山，城大落腳東莞科研重鎮松山湖，港大9月亦與深圳市政府簽署了合作備忘錄，在深圳市南山區設校園。

爭2025年全省最少12大學居全國前列

《規劃》其他內容包括：到2025年，全省12至15所高水平大學穩居全國前列，若干學科居於國內領先或達到世界一流水平，重點推動華南農業大學、南方醫科大學、廣東工業大學、廣州醫科大學、深圳大學、南方科技大學等高水平大學進入國家「雙一流」建設高校範圍。另外， 十四五期間，廣東將在2020年基礎上新增約30萬個公辦幼兒園學位、新增約370萬個公辦義務教育學位，力爭全省鄉鎮（街道除外）義務教育階段寄宿制學校全覆蓋。