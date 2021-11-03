血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德

孕婦羊水栓塞死因研訊 鄺沃林供稱麻醉「加速」死亡

死因庭上月經過6日研訊，陪審團裁定死於不幸，因院方用催產素及真空吸引助產導致死者羊水入血 ，引致羊水栓塞而死亡。鄺沃林出庭作供，稱院方未能按事主徵狀，考慮她可能肺部主動脈栓塞，是「嚴重缺失」，又稱任何麻醉師若知事主有羊水栓塞及凝血問題，均會反對做全身麻醉手術，形容手術「加速」事主身故。

香港麻醉科醫學院前日向醫專發信，表示對鄺的評論感震驚及不安，提到鄺是血液及血液腫瘤科專科醫生，學院不知悉其麻醉科資歷，認為在專業範疇以外評論，是非常不當和不道德，要求醫專採取有效措施防止有人違反守則。

醫專「非常關注」 徵法律意見

醫專發言人表示非常關注事件，知悉麻醉科醫學院已向法庭申請裁決的副本核查。現存法律已訂立專家證人的行為守則，相關議題亦可能涉及醫委會所頒布的專業守則的醫療法律範疇，醫專將諮詢法律顧問意見，不適宜在現階段評論。

此外，香港婦產科學院昨發聲明，指羊水栓塞的發病機制仍不清楚，在自然或輔助分娩中都可發生。有流行病學研究結果顯示，引產、真空吸引助產等程序中，羊水栓塞的發生機率略高，醫學上視該些程序為「軟風險」，不是直接引致羊水栓塞的成因。