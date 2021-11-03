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「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍

【明報專訊】香港人口密度高，要在繁忙交通幹道興建天橋需面對複雜挑戰。現正施工的新地元朗站上蓋項目，需興建兩條行車及行人天橋連接項目商場與元朗站，但天橋橫跨輕鐵路軌和馬路，為減低對社區影響，新地採用「轉體式橋樑裝嵌技術」，先搭建大型轉盤及轉動系統，並連接已搭建的橋身結構，然後透過轉盤，將橋身轉動180度吊運至對面位置再完成裝嵌，是本港首次有大型天橋採用該技術，最終節省近六成施工時間。新地表示，該兩條天橋料2023年配合元朗站上蓋項目落成後一併啟用。

元朗站採用 建天橋跨主要幹道

新地The YOHO Hub將建6幢住宅大樓，提供約2000伙，項目分南、北兩部分，北面位於元朗站上蓋，南面位於新元朗中心以南的前公共交通交匯處。新地項目經理丘俊生表示，由於南、北兩部分相隔新元朗中心，為方便居民出行，將以一上一下方式，提供一條52米長行車天橋及46米長行人天橋，連接元朗站及南面部分。

不過，丘指由於該兩條天橋橫跨輕鐵路軌及往博愛迴旋處的行車路，加上施工地點鄰近元朗站路軌，最大挑戰是確保鐵路及居民安全，減低對交通的影響。

預先搭建橋身 180度轉至馬路對面

負責工程的新輝建築副總經理何冠豪表示，受現場施工環境限制，若以傳統在路軌上方或兩旁搭建天橋，需長時間封路，工程時間愈長對交通影響風險愈高，萬一出事或令交通嚴重受阻，令元朗變「孤島」，故建築團隊經研究後，決定採用「轉體式橋樑裝嵌技術」。

何說，施工方案靈感來自天秤，先在南面地盤的天橋位置旁搭建約1200公噸、由368件組件構成的鋼製轉盤，以及4組液壓推動的轉動系統，並利用4組斜拉鋼纜，連接預先搭建的天橋橋身結構，然後透過轉盤，將橋身轉動180度吊運至對面，再將橋身緩緩降下，直至穩固在預定的永久支座上。他稱整個吊運程序只需一晚完成，連同拆除鋼纜及降下橋身，每條天橋需時4晚，其中行人天橋於8月順利轉動裝嵌，而行車天橋上月完成。

何續說，「轉體式」成本較傳統做法高逾兩倍，今次裝嵌兩條天橋成本逾2億元，但令整個施工期節省近六成時間，大幅減少封路日子及交通影響。他稱，有關技術亦受內地及海外工程界注目，新地接獲相關查詢。據了解，港鐵小蠔灣車廠上蓋項目亦有意採用「轉體式」方案。

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