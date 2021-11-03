消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」

遇上主管不見隊員感奇怪

起火第3日（2016年6月23日），溫志平帶領4名消防員入火場，接替許志傑所屬「觀塘泵」（即觀塘消防局泵車）隊伍的工作，負責爆破迷你倉。溫表示，上司盧錦榮提醒他不必帶爆破工具入火場，因為稍後可以使用「觀塘泵」帶備的工具。

不久，溫在橫巷遇上「觀塘泵」主管邱曉生，向邱說：「觀塘泵走啦，我嚟接你更！」邱曉生隨即高叫「觀塘泵走」，然後轉身走向出口。溫指消防員一般會緊貼同袍行動，邱當時獨自現身，不見隊員跟隨，溫感奇怪；後來在主走廊拾到一頂屬於「觀塘泵」的頭盔，更感覺不尋常。

「做緊嘢」但拍打無反應

死因裁判官質疑，溫僅與邱「打聲招呼」，沒有談及工作進度和爆破工具，是否符合消防處訓練；溫承認沒與邱正式交更，但記不起具體的原因。他稱後來發現包括許志傑在內的3名「觀塘泵」隊員，位於主走廊盡頭的其中一個迷你倉房間，倉內昏暗，倉門不知所終。溫先將拾獲的消防頭盔交給一名「觀塘泵」隊員，有人隨即叫撤退，有隊員不斷拍打許志傑近半分鐘，但許沒反應，仍嘗試拉扯金屬隔板，「應該做緊嘢、拉緊嘢，但已經無意識」。他見許靠在牆身暈倒，隨即與隊員用8分鐘把許抬出火場，「佢失去知覺有啲重，抬完佢，我10隻手指都瘀晒」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）