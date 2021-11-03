港聞

港聞二

消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第39日。時任消防隊長溫志平稱入火場接更時，發現死者許志傑正在一個迷你倉內拉扯金屬隔板，「應該做緊嘢」，後來已經失去意識。被問到為何沒有啟動緊急應變程序「Mayday」，溫稱當時相信有足夠人力資源將許救出，又透露自己事發時入職近14年，未曾在火場啟動「Mayday」。

遇上主管不見隊員感奇怪

起火第3日（2016年6月23日），溫志平帶領4名消防員入火場，接替許志傑所屬「觀塘泵」（即觀塘消防局泵車）隊伍的工作，負責爆破迷你倉。溫表示，上司盧錦榮提醒他不必帶爆破工具入火場，因為稍後可以使用「觀塘泵」帶備的工具。

不久，溫在橫巷遇上「觀塘泵」主管邱曉生，向邱說：「觀塘泵走啦，我嚟接你更！」邱曉生隨即高叫「觀塘泵走」，然後轉身走向出口。溫指消防員一般會緊貼同袍行動，邱當時獨自現身，不見隊員跟隨，溫感奇怪；後來在主走廊拾到一頂屬於「觀塘泵」的頭盔，更感覺不尋常。

「做緊嘢」但拍打無反應

死因裁判官質疑，溫僅與邱「打聲招呼」，沒有談及工作進度和爆破工具，是否符合消防處訓練；溫承認沒與邱正式交更，但記不起具體的原因。他稱後來發現包括許志傑在內的3名「觀塘泵」隊員，位於主走廊盡頭的其中一個迷你倉房間，倉內昏暗，倉門不知所終。溫先將拾獲的消防頭盔交給一名「觀塘泵」隊員，有人隨即叫撤退，有隊員不斷拍打許志傑近半分鐘，但許沒反應，仍嘗試拉扯金屬隔板，「應該做緊嘢、拉緊嘢，但已經無意識」。他見許靠在牆身暈倒，隨即與隊員用8分鐘把許抬出火場，「佢失去知覺有啲重，抬完佢，我10隻手指都瘀晒」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

上 / 下一篇新聞

官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行