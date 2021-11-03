陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安

代表大狀：梁君彥讚「最勤奮」

判辭提到，代表陳志全的資深大律師陳政龍稱，陳志全任職立法會議員時出席率近百分百，曾投票贊成政府的議案；立法會主席梁君彥在訪問中，稱讚陳志全是最勤奮的議員，時常提出具建設性問題。陳政龍形容陳志全是溫和的議員，並非完全反政府，他沒被選舉主任取消議員資格，甚至獲邀留任；他多年來服務社會，關注性小眾權益。

拒范國威保釋

官：立場堅定犯案機率較高

陳志全被捕後已退出政黨，其社交平台亦停止運作。自他的父親離世後，母親住在老人院，陳志全及其未婚夫亦居於本港。律政司一方卻指陳志全曾發言稱「有去到最前線」、「食催淚彈」，陳過去與台灣政黨有聯繫，他獲協助潛逃的風險甚高。杜官考慮陳以往表現，提到以前幾乎百分百投入議會工作，獲讚揚為最勤奮議員及與政府合作，相信陳不會實施危害國安行為，遂批准保釋。

至於范國威的保釋申請，其代表大律師關啟宇指他的父親及姊姊患病，范望可保釋照顧家人。關啟宇稱范主張非暴力及從不提倡「攬炒」，雖然他說過「光復香港」，但意思並非主張港獨，只是選舉的政治修辭。惟杜官引述另一國安法指定法官稱，立場堅定和有決心的人有較高機率犯案，並觀看呈堂片段及聽取范的言論後，認為一旦范獲准保釋，會「繼續」作出危害國安的行為，故拒絕其保釋申請。

【案件編號：HCCP 473、454/21】

（港區國安法）