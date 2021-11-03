涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告

明報記者

被告鍾翰林被控去年7月1日至10月27日干犯分裂國家罪及串謀發布煽動刊物罪，以及於2018年1月19日至2020年10月27日干犯兩項洗黑錢罪，涉及款項逾71萬元。

李宇軒後 第二宗認罪國安案

控方署理助理刑事檢控專員張卓勤庭上透露，控辯雙方將達成認罪協商。若同意案情，被告擬承認各一項分裂國家罪及洗黑錢罪，另一項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動刊物罪則交由法庭存檔。辯方代表資深大律師蔡維邦表示，就控方修訂案情頁數多達60頁，需時向被告索取指示。

fb貼親筆信 稱未能面對外面世界

國安法指定法官、區院法官陳廣池為對被告公平，故押後案件至今日答辯。陳官開庭時又稱「不厭其煩向公眾人士講規矩」，強調法庭非廣場，無論有否涉及政治色彩的言論，庭內人士不能大聲喧嘩，亦不准發出「不明所以」的聲音。

鍾翰林facebook專頁前日上載他於10月3日，還押期間所寫的親筆信，提到還押多月沒申請保釋的原因，「其實都真係想逃避一下出面嘅事」。他稱如果保釋外出，被困在港及每天目睹所有事情，他卻無能為力，「我覺得我真係仲未準備好咁快走返出嚟，從容地面對𠵱一切，所以喺度唞下都唔係一件壞事嘅」。

鍾信中表示自己現况改善，慢慢接受許多事情非自己能控制，又認為他沒位置評論，故近月減少發言，「始終我唔係局內人，冇辦法明白人哋做每一個抉擇嘅心態」，不想批評他人。

【案件編號：DCCC 27/21】

（港區國安法）