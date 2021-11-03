殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別

區旗蓋靈柩 頭盔陪葬

林婉儀昨日在紅磡世界殯儀館舉殯，靈堂橫匾寫着「永遠懷念」，中央位置掛着她身穿警隊制服的遺照，靈堂內外均放滿各致送的花圈。多名高官及政要到場弔唁，包括特首林鄭月娥、前特首梁振英、警務處長蕭澤頤、立法會主席梁君彥，以及多名司局長、行會成員及紀律部隊首長等，駐港解放軍代表亦有出席。

昨早9時半，靈堂先舉行傳統儀式，一眾親友、同袍及官員到場致祭，林婉儀的靈柩蓋上特區區旗，由同袍扶靈。在警隊風笛手的哀樂下，靈柩被送上靈車並駛離，一眾政府高官、政要及紀律部隊人員在旁列隊送別，同袍則在靈車旁護送。

靈車在交通警電單車開路下，先送往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部拜祭。靈車中午時分抵達和合石浩園，舉行安葬儀式。身穿警服的同袍將靈柩運往墓地附近，另有同袍將林婉儀生前用過的水警頭盔放在靈柩上。現場響起號角，數十名親屬及同袍先向靈柩敬禮，之後低頭默哀，送別林婉儀最後一程，有親屬低頭拭淚。

昨日有市民到殯儀館外送別林婉儀，並鞠躬致敬，有市民表示靈車經過時忍不住落淚，稱雖與林婉儀不相識，但對她英年早逝感難過。有曾與林共事的退休警員亦在場外悼念，讚揚她為人友善樂觀，是一名好同事。

有市民目送靈車落淚

37歲的林婉儀已婚，2007年加入警隊，為「紅褲子」出身，經內部投考晉升見習督察，至2015年調任水警分區，其後成為水警首名小艇隊女性指揮官，曾帶領同袍破獲多宗走私案，被封為「走私剋星」。

另外，有網民稱警方昨早將塘尾道封閉近1小時讓靈車駛過，不滿封路令紅隧往九龍方向嚴重擠塞。警方回應稱，昨早曾短暫封閉相關路段，其後已盡快重開。