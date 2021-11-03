港聞

港聞二

殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別

【明報專訊】水警小艇分區指揮官林婉儀今年9月25日在沙洲對開海面執行反走私行動時墮海殉職，警隊昨日在紅磡世界殯儀館為她舉行最高榮譽喪禮，多名高官出席。林婉儀靈柩在多名交通警電單車開路及護送下，到達昂船洲政府船塢水警小艇分區總部，再轉往和合石浩園，其生前使用的水警頭盔放在靈柩上，永葬浩園。

區旗蓋靈柩 頭盔陪葬

林婉儀昨日在紅磡世界殯儀館舉殯，靈堂橫匾寫着「永遠懷念」，中央位置掛着她身穿警隊制服的遺照，靈堂內外均放滿各致送的花圈。多名高官及政要到場弔唁，包括特首林鄭月娥、前特首梁振英、警務處長蕭澤頤、立法會主席梁君彥，以及多名司局長、行會成員及紀律部隊首長等，駐港解放軍代表亦有出席。

昨早9時半，靈堂先舉行傳統儀式，一眾親友、同袍及官員到場致祭，林婉儀的靈柩蓋上特區區旗，由同袍扶靈。在警隊風笛手的哀樂下，靈柩被送上靈車並駛離，一眾政府高官、政要及紀律部隊人員在旁列隊送別，同袍則在靈車旁護送。

靈車在交通警電單車開路下，先送往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部拜祭。靈車中午時分抵達和合石浩園，舉行安葬儀式。身穿警服的同袍將靈柩運往墓地附近，另有同袍將林婉儀生前用過的水警頭盔放在靈柩上。現場響起號角，數十名親屬及同袍先向靈柩敬禮，之後低頭默哀，送別林婉儀最後一程，有親屬低頭拭淚。

昨日有市民到殯儀館外送別林婉儀，並鞠躬致敬，有市民表示靈車經過時忍不住落淚，稱雖與林婉儀不相識，但對她英年早逝感難過。有曾與林共事的退休警員亦在場外悼念，讚揚她為人友善樂觀，是一名好同事。

有市民目送靈車落淚

37歲的林婉儀已婚，2007年加入警隊，為「紅褲子」出身，經內部投考晉升見習督察，至2015年調任水警分區，其後成為水警首名小艇隊女性指揮官，曾帶領同袍破獲多宗走私案，被封為「走私剋星」。

另外，有網民稱警方昨早將塘尾道封閉近1小時讓靈車駛過，不滿封路令紅隧往九龍方向嚴重擠塞。警方回應稱，昨早曾短暫封閉相關路段，其後已盡快重開。

相關字詞﹕出殯 林婉儀

上 / 下一篇新聞

官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行