未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感

邱騰華8月讚「彰顯消費權益」

一年一度的消費權益新聞報道獎自2001年開始舉辦，商務及經濟局長邱騰華今年8月31日在第21屆頒獎禮上致辭稱，「這活動不單能彰顯消費者權益，亦令香港社會更認識清楚處身這國際環境」。《大公報》昨引述消委會回覆稱將暫停辦報道獎，專欄「井水集」以「消委會做得對！」為題，稱消委會與「反中亂港組織」記協合作舉辦該獎，「早已引起輿論批評」，又稱消委會回覆「就是與記協切割」。

消委會回覆稱，鑑於近年傳媒在線上、線下均發展迅速，透過傳媒協作活動包括「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」不論內容和形式上亦需與時並進，故決定全面檢視活動形式和重新制定長遠計劃，報道獎因而暫停舉辦，待檢視完，活動將以全新面貌與大眾會面。本報向消委會查詢誰人作停辦決定、檢討方向、復辦日期、是否與記協切割等，消委會只重申上述回覆，無回答相關問題。

未聞要檢討 記協表失望

記協昨發聲明稱，對消委會未與協辦組織磋商，單方面決定停辦感失望，「在今天的政治環境下，無數有價值的事物，將不免逐一消逝。但當他們於眼前化作飛灰，仍不免使人神傷」，希望消委會檢討後以其所能接受的方式復辦賽事。

記協主席陳朗昇稱，前晚收到消委會人員來電通知停辦今屆報道獎，無提及何時復辦、記協能否繼續合辦等。他於今年8月的頒獎禮上亦無聽過要檢討該獎，「大公、文匯、無線記者都會奪獎，這次不止記協損失，而是業界損失」。他形容今次是「被通知分手」，惟君子相分，不出惡言，希望不會影響記協與消委會關係。他說記協有信心人權新聞獎可如常舉辦。

攝記協：覺得與社會氣氛有關

攝記協會主席何家達稱昨看到有關報道後，才收到消委會來電通知，感錯愕及失望，「我覺得與現時社會氣氛有關」。他說報道獎對新聞從業員是鼓勵，有其意義及重要性，且加強大眾關注消費權益；至於會否擔憂消委會檢討過後報道獎會面目全非，他說這已屬預期之內。

委員質疑何不繼續舉辦 待檢討完再推新方案

消委會委員袁海文說，昨看見有關報道，感震驚、可惜、失望。他說報道獎一直行之有效，質疑「為何不繼續舉行，待有新方案才諮詢委員推行？」對於消委會被指與記協切割，他說這是客觀效果，令人不安，認為檢討前應與協辦單位商討。消委會增選委員施永青稱對事件不知情、無留意，不宜發表意見。