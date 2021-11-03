港聞

港聞二

未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感

【明報專訊】已舉辦21屆，由消費者委員會、香港記者協會及香港攝影記者協會聯合主辦的「消費權益新聞報道獎」將停辦，《大公報》昨日獨家報道消委會「煞停」該獎，並有專欄文章形容「與記協切割」。記協稱前晚接獲通知，對消委會單方面停辦感失望，盼日後可復辦。消委會回覆稱停辦是因要全面檢視活動形式和重新制定長遠計劃。有消委會委員感震驚，質疑為何不可如常舉行，待檢討完才推新方案。

邱騰華8月讚「彰顯消費權益」

一年一度的消費權益新聞報道獎自2001年開始舉辦，商務及經濟局長邱騰華今年8月31日在第21屆頒獎禮上致辭稱，「這活動不單能彰顯消費者權益，亦令香港社會更認識清楚處身這國際環境」。《大公報》昨引述消委會回覆稱將暫停辦報道獎，專欄「井水集」以「消委會做得對！」為題，稱消委會與「反中亂港組織」記協合作舉辦該獎，「早已引起輿論批評」，又稱消委會回覆「就是與記協切割」。

消委會回覆稱，鑑於近年傳媒在線上、線下均發展迅速，透過傳媒協作活動包括「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」不論內容和形式上亦需與時並進，故決定全面檢視活動形式和重新制定長遠計劃，報道獎因而暫停舉辦，待檢視完，活動將以全新面貌與大眾會面。本報向消委會查詢誰人作停辦決定、檢討方向、復辦日期、是否與記協切割等，消委會只重申上述回覆，無回答相關問題。

未聞要檢討 記協表失望

記協昨發聲明稱，對消委會未與協辦組織磋商，單方面決定停辦感失望，「在今天的政治環境下，無數有價值的事物，將不免逐一消逝。但當他們於眼前化作飛灰，仍不免使人神傷」，希望消委會檢討後以其所能接受的方式復辦賽事。

記協主席陳朗昇稱，前晚收到消委會人員來電通知停辦今屆報道獎，無提及何時復辦、記協能否繼續合辦等。他於今年8月的頒獎禮上亦無聽過要檢討該獎，「大公、文匯、無線記者都會奪獎，這次不止記協損失，而是業界損失」。他形容今次是「被通知分手」，惟君子相分，不出惡言，希望不會影響記協與消委會關係。他說記協有信心人權新聞獎可如常舉辦。

攝記協：覺得與社會氣氛有關

攝記協會主席何家達稱昨看到有關報道後，才收到消委會來電通知，感錯愕及失望，「我覺得與現時社會氣氛有關」。他說報道獎對新聞從業員是鼓勵，有其意義及重要性，且加強大眾關注消費權益；至於會否擔憂消委會檢討過後報道獎會面目全非，他說這已屬預期之內。

委員質疑何不繼續舉辦 待檢討完再推新方案

消委會委員袁海文說，昨看見有關報道，感震驚、可惜、失望。他說報道獎一直行之有效，質疑「為何不繼續舉行，待有新方案才諮詢委員推行？」對於消委會被指與記協切割，他說這是客觀效果，令人不安，認為檢討前應與協辦單位商討。消委會增選委員施永青稱對事件不知情、無留意，不宜發表意見。

上 / 下一篇新聞

官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行