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港聞二

港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長

【明報專訊】殘疾人士求職不時遇上困難，港大將推出專為殘疾人士及其他弱勢而設的求職配對平台，綜合他們的個人履歷，建立弱勢人士的「人才庫」，並期望近年的「slash（斜棟）」文化，能套用在殘疾人士身上，令他們更能發揮所長，釋放其勞動力。

自閉症不乏溝通能力 未獲接線工作

本身有自閉症的黃晉文，兩年前從藥劑高級文憑畢業後，曾發送過20多份求職信亦沒回音，他其後在協康會轉介下，任職酒店禮賓部前台員工。但他入職3個月後，仍未可於櫃枱接聽電話，相反他另一名新同事，入職僅3日已可接線，令他懷疑自己的能力，其後辭職，再獲轉介任職辦公室助理，他亦認為，其強項在文書工作。

跟進他個案的協康會項目經理鍾月樺稱，黃晉文的社交及表達能力不差，他首份工作的僱主亦形容他為人不計較，但僱主及弱勢人士之間需要更多雙向溝通，適當地調整工作，才可令他們更發揮所長，然而單靠傳統工作配對及面試，未必足夠讓僱主全面了解弱勢人士的真實才能，弱勢人士亦各有不同強項，未必人人適合朝九晚五、工時較穩定的行業。

港大公民社會與治理研究中心與賽馬會推出一項共融計劃，包括建立本港首個專為弱勢人士而設的求職配對平台，並與協康會及聖雅各福群會等4間非政府機構合作，除了更集中專為弱勢而設的工作資訊，亦讓4間機構的會員和其他弱勢人士能透過平台，展示個人履歷及上載影片、過往畫作，令僱主能更了解各人所長。

平台展示履歷作品 市民可買服務

港大公民社會與治理研究中心另在7至8月，透過網上調查訪問逾2700名成年香港居民，至少三分之二受訪者不介意與殘疾人士一起工作，包括肢體殘障、有特殊學習障礙及智障人士。

中心總監、港大政治與公共行政學系教授林維峯指出，現時不少僱主聘請殘疾人士時，都會抱持較開放和包容的態度，或降低職位要求，但此模式卻忽略其他可能，一般僱主亦可能不知從何聘用殘疾人士。他期望平台能連結僱主、非政府機構及殘疾人士，殘疾人士可展示作品之餘，每個市民都可購買他們提供的服務，繼而推廣職場共融。

相關字詞﹕協康會 共融 殘疾人士

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