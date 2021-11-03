港聞

港聞二

民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格

【明報專訊】香港民意研究計劃（香港民研）公布全新的定期調查，是有關市民對社會政策的滿意程度，分為10個政策範疇供市民評分，首次調查於上月18至22日以電話訪問1000人，結果得分最低的政策範疇為房屋政策，只有3.4分，得分最高的是殘疾人士康復服務（5.18分，剛及格）。另一項新調查為社會幸福指標，將於本月首次調查。

僅兩政策及格 包括家庭兒童福利

調查分為10個範疇，包括房屋政策、基礎教育、專上教育、醫療衛生、勞工、社會保障、安老、青少年、家庭及兒童福利服務，以及殘障人士康復服務，香港民研將每3個月調查一次。首次調查結果顯示，評分超過5分的只有兩項政策範疇，分別是殘疾人士康復服務、家庭及兒童福利服務，分數分別是5.18分及5.11分。

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部高級講師伍銳明稱，雖然該兩個範疇的分數較高，但以大學的標準，5分為僅及格的分數。

市民對殘疾人士康復服務的評分最高，伍銳明表示感到詫異，他估計一般市民或認為政府為殘疾人士提供基本服務已算不錯，殘疾人士在大眾眼中亦未必放最高位置，而公私營機構近年投放在特殊教育的資源較以往多，並取得一定進展。但他指殘疾人士院舍輪候時間平均超過10年，中度或重度智障者平均更要輪候14年。

青少年服務4.5分 排尾二

至於得分最低的房屋政策，較倒數第二的青少年服務範圍（4.5分）更低1.1分。伍認為土地及房屋問題根深蒂固，《施政報告》雖提出長遠房屋規劃，但質疑其間的20、30年有什麼政策，「市民是否要一直等，捱貴租、住劏房，其間有沒有政策可令市民安居樂業？」

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