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民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭

【明報專訊】民建聯上周五宣布派18人參選立法會，據了解，該黨中委會前日通過，再派出4人參選不同界別，包括香港華人會計師公會前會長黃俊碩（會計界）、香港註冊中醫學會會長陳永光（醫療衛生界）、民建聯社區主任郭玲麗（選委會） 及全國政協委員陳仲尼（選委會）。該黨累計派出22人參選，如全數當選，便佔下屆立法會近兩成半議席。

累計22人參選 陳仲尼戰選委界

首次參選立法會的陳仲尼表示，計劃本周報名參選，稱自己做了15年民建聯「贊助會員」，希望利用專業知識及公職經驗在立法會服務。他稱在《港區國安法》生效及中央「完善選舉制度」下，香港已由亂到治，他支持《基本法》23條立法，指需要完善國安制度。

對中央要求選舉有競爭，陳仲尼認為民主選舉有激烈競爭是好事。他是「製衣大王」陳元鉅之子，曾出任考試及評核局主席，現為機管局委員。

另一民建聯成員何俊賢昨報名競逐連任，早前有傳其助理、漁農界選委崔景恒會競逐漁農界議席，何俊賢回應稱消息非真確，崔景恒昨亦到場支持他參選。被問今次選舉是否刻意製造競爭感，要安排他人「陪跑」，何稱沒這感覺，但以往漁農界為免「反對派」取得議席，所以「沒有分裂的基礎」，但新制度下反而容許良性競爭。

易志明爭連任 自由黨暫5人出選

自由黨易志明昨報名競逐連任，參選航運交通界。他透露自由黨4名現任議員會競逐連任，連同黨副主席李鎮強出戰選委會界別，共5人參選，但該黨最終出選名單仍未確認，或派更多成員出選，正爭取足夠提名票。

選委會界別至昨日有11人報名，名單可瀏覽選管會網站（www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html）。

（立法會選舉）

相關字詞﹕自由黨 何俊賢 立法會選舉 民建聯

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