港聞

港聞二

霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間

【明報專訊】立法會選舉提名期昨踏入第3天，再多11人報名參選，累計37人報名。功能界別暫時接獲最多提名表，港協暨奧委會副會長霍啟剛昨宣布參選「體育、演藝、文化及出版界」，他回應立法規管假新聞，稱應慎重研究假新聞對社會的影響，承諾若當選會如實反映傳媒憂慮。

立法會選舉提名期下周五結束。特首林鄭月娥昨晚於facebook發文，稱修訂選舉制度絕非把立法會變成「一言堂」，持不同政見的「愛國者」均可參選，鼓勵有志之士踴躍參選，選民踴躍投票。

獲胡定旭譚志源陳弘毅提名

羅冠聰批投機 黃梓謙：一向撐一國兩制

霍啟剛去年曾報名參選「體演文出界」，但選舉延後，他昨日宣布再度出戰，由香港乒乓球代表隊教練李靜等陪同報名。立法會早前通過修訂《電影檢查條例》，政府可以「不利國安」為由限制影片播放。霍啟剛表示曾與業界討論，多數人關注日後審查電影時間等操作問題，憂慮審查時間會過長。被問公開支持民主運動的歌手何韻詩早前被取消演出場地，有否向她提供協助，霍啟剛沒有回應。明報出版社總經理蘇惠良亦有參與該界別選舉。

全國港澳研究會理事黃梓謙昨報名參選選委會界別。黃梓謙昨被多次追問政治取態，他說新的政治格局下，愛國者需要「團結方方面面」，打破門戶之見，盼能凝聚不同界別解決問題。

流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰曾撰文批評黃梓謙，稱對方由「中間派」變成「極左路線」，形容是「投機、跟風、取巧」。黃梓謙回應表示，一直堅持「一國兩制」、《基本法》等原則，「一直留在香港、守護香港，提出解決問題的方法（的人），絕對不是投機，放棄香港的人才是真正投機者」。

據了解，黃梓謙獲多名重量級人物提名，包括全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源及基本法委員會委員陳弘毅。陳弘毅回應表示，2016年地區直選中，他亦有投票予黃梓謙，認為下屆立法會應該「有一些新血，而且不需要再有建制和泛民或反對派的區分」。胡定旭說認識黃梓謙多年，支持「年輕、敢說話」的人，冀更多新面孔，為立法會帶來新氣象。

台土生土長 曾瀞漪戰選委會界別

選委會界別昨接獲4份提名，其他參選人包括鳳凰衛視主持人曾瀞漪、律師會理事江玉歡、自由黨副主席李鎮強。曾瀞漪稱在台灣出生及長大，在港工作逾30年，已是香港永久居民。李鎮強曾任東區區議員，被問為何不參與地區直選，他表示選委會界別較能平衡地區民意及專業界別的意見。

鄭泳舜參選九西 楊永杰將戰九中

民建聯鄭泳舜昨日報名參選九龍西地區直選。九龍城區議會主席楊永杰雖然尚未報名，但昨預告將參選九龍中，對手會是民建聯李慧琼和黃大仙區議員譚香文。

選委會界別至昨日有11人報名，名單可瀏覽選管會網站（www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html）。

明報記者

（立法會選舉）

相關字詞﹕黃梓謙 立法會選舉 霍啟剛

上 / 下一篇新聞

官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
話你知：用武器襲警 多引《侵害例》提告 最高囚兩年
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
暴動案「伙同犯罪」爭議 終院明頒判辭
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
清潔工新巴廠內遭工程車撞斃
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
民建聯再派4人 何俊賢：不感有人「陪跑」營造競爭
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
陳學鋒獲15人提名 包括曾志偉
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
民研：政策評分 房屋3.4最低 殘疾康復服務最高分 5.18僅及格
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
港大建殘弱者求職配對平台 助發揮所長
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
未詢合辦方記協 消委停消費新聞獎 稱檢視活動形式 委員：予人「切割」觀感
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
殉職水警林婉儀長埋浩園 特首等高官及駐軍代表送別
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
涉分裂洗錢案情60頁 學生動源鍾翰林擬認罪 料成國安案最年輕定罪被告
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
陳志全准保釋 官：過往投入議會工作 信不再危害國安
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
消防隊長倉內發現許志傑 「正拉扯金屬板 失意識」
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
「轉體式橋樑裝嵌」免封路 施工期縮60%成本高2倍
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
警隊「明日之星」經營賭檔判社服
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
血液專家作供質疑麻醉決定 麻醉科醫學院批不當不道德
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：深中通道助小虎中山再發威
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
大灣區GBA專題：粵高校擬招港副學士升本科
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】被指獲祝福 余德寶開腔話唔選
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】新非遺展今開鑼 可睇紮獅頭、花牌
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】劉頴匡獄中讀都大 睇簡體字版《現代漢語》
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行
【Emily】「香港特別花卉」郵票 11‧16發行