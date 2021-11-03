霍啟剛：研假新聞影響 反映傳媒憂慮 出戰體演文出 稱業界關注電檢審批時間

立法會選舉提名期下周五結束。特首林鄭月娥昨晚於facebook發文，稱修訂選舉制度絕非把立法會變成「一言堂」，持不同政見的「愛國者」均可參選，鼓勵有志之士踴躍參選，選民踴躍投票。

獲胡定旭譚志源陳弘毅提名

羅冠聰批投機 黃梓謙：一向撐一國兩制

霍啟剛去年曾報名參選「體演文出界」，但選舉延後，他昨日宣布再度出戰，由香港乒乓球代表隊教練李靜等陪同報名。立法會早前通過修訂《電影檢查條例》，政府可以「不利國安」為由限制影片播放。霍啟剛表示曾與業界討論，多數人關注日後審查電影時間等操作問題，憂慮審查時間會過長。被問公開支持民主運動的歌手何韻詩早前被取消演出場地，有否向她提供協助，霍啟剛沒有回應。明報出版社總經理蘇惠良亦有參與該界別選舉。

全國港澳研究會理事黃梓謙昨報名參選選委會界別。黃梓謙昨被多次追問政治取態，他說新的政治格局下，愛國者需要「團結方方面面」，打破門戶之見，盼能凝聚不同界別解決問題。

流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰曾撰文批評黃梓謙，稱對方由「中間派」變成「極左路線」，形容是「投機、跟風、取巧」。黃梓謙回應表示，一直堅持「一國兩制」、《基本法》等原則，「一直留在香港、守護香港，提出解決問題的方法（的人），絕對不是投機，放棄香港的人才是真正投機者」。

據了解，黃梓謙獲多名重量級人物提名，包括全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源及基本法委員會委員陳弘毅。陳弘毅回應表示，2016年地區直選中，他亦有投票予黃梓謙，認為下屆立法會應該「有一些新血，而且不需要再有建制和泛民或反對派的區分」。胡定旭說認識黃梓謙多年，支持「年輕、敢說話」的人，冀更多新面孔，為立法會帶來新氣象。

台土生土長 曾瀞漪戰選委會界別

選委會界別昨接獲4份提名，其他參選人包括鳳凰衛視主持人曾瀞漪、律師會理事江玉歡、自由黨副主席李鎮強。曾瀞漪稱在台灣出生及長大，在港工作逾30年，已是香港永久居民。李鎮強曾任東區區議員，被問為何不參與地區直選，他表示選委會界別較能平衡地區民意及專業界別的意見。

鄭泳舜參選九西 楊永杰將戰九中

民建聯鄭泳舜昨日報名參選九龍西地區直選。九龍城區議會主席楊永杰雖然尚未報名，但昨預告將參選九龍中，對手會是民建聯李慧琼和黃大仙區議員譚香文。

選委會界別至昨日有11人報名，名單可瀏覽選管會網站（www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html）。

明報記者

（立法會選舉）