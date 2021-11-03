劉家衡助理涉襲擊 控方被質疑兩年未取事主口供

案中女被告、劉家衡的妻子潘書韻（27歲）早前缺席聆訊，被法庭頒發拘捕令。控方甫開庭時指出，男被告李譯喬（32歲）涉向兩女一男施襲，其中男事主關新偉身處內地，如果回港作供要接受隔離檢疫，因此申請播片及傳召警員舉證。裁判官聽畢質疑，片段沒有拍下關新偉的身影，控方舉證「有啲牽強」。

另一事主稱遭液體噴眼感刺痛

女事主王西萍供稱，她去年3月9日陪同約20人上門抗議，要求李文浩及劉家衡就辦事處告示道歉。其間，她說有一名女子將漂白水倒在地上，男被告則高舉藍色噴壺，將液體噴向群眾，她感覺雙眼刺痛。她承認事發翌日要參加義工活動，所以沒有求醫。

另一女事主何華則稱，男被告多次將液體噴向群眾，「噴到我成面都係」，令她不斷流鼻水。後來，她稱被不知名物件擊中膝蓋，翌日發現有瘀傷。聆訊今續。

【案件編號：WKCC 2734/21】