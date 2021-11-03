官認錯判8個月 外賣員襲警改囚4月 辯方指《警隊例》下襲警罪最高囚6月

辯方求情時稱，報稱倉務員的被告趙康勝（21歲）有6次案底，但他為人孝順及掙錢養家；雖然他自小被診斷患反社會人格障礙，但一直接受精神科治療，冀法庭考慮他在情緒激動下犯案，可以輕判處理。

裁判官施祖堯裁決時稱，被告在錄影會面中稱由於被冤枉偷外賣袋，故在情緒激動下自殘；庭上則供稱因擔心警方對他不利，且無法去醫院才自殘。施官認為被告說法不一，在關鍵情節上有矛盾，遂拒絕接納其證供。

搜出「光時」紙 警署內以頭撞警

對於辯方質疑受襲警長唐家裕因被告被截查時態度不合作才拘押他，施官認為，唐多次要求被告出示工作證明不果，更指被告若願意出示工作證明，便不會發生後續事件。辯方又說，唐警告被告時一度稱「開條襲警（罪）畀你」，指唐有心誣衊；惟施官稱，唐當刻沒有檢控，指辯方「單方面推演，可稱得上是過分上綱」。施官續稱，唐家裕的證供與警員20713一致，唐的傷勢亦與醫療報告脗合，故接納二人的證供。

官稱案底多 同意情節非最嚴重

施官判刑時稱，被告在警署內犯案，行為目無法紀、情節嚴重，加上他有多次案底，包括縱火、非禮、對16歲以下人士作出猥褻行為、普通襲擊、襲擊致身體傷害等，須判處監禁式刑罰，並把量刑起點定於監禁9個月，惟考慮被告情緒及精神狀態減至8個月。

惟辯方其後發現，本案控罪根據《警隊條例》提告，最高刑罰監禁6個月，故申請刑期覆核。辯方再作求情稱，被告當時與警長碰撞一下，與同類案例相比，本案情節不嚴重，且不屬示威事件，冀法庭輕判。

施官覆核刑期時承認出錯，並稱留意到《警隊條例》襲警罪的最高刑罰為6個月監禁，而非《侵害人身罪條例》襲警罪的兩年。施官續稱，被告毫無悔意，且有多宗案底，但同意本案情節不嚴重，遂以4個半月監禁為量刑起點，經扣減後，最終判監4個月。

【案件編號：TMCC 629/21】

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