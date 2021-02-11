大灣區GBA新聞：黑膠復興@廣州 港日經典長存

位於廣州越秀區的陶街，自1990年代開始就是電子產品一條街，巔峰時稱得上東南亞最大二手黑膠唱片集散地，五六年前清拆後，很多小店被「打散」。不遠處的中旅商業城，地底一層有間「達成唱片唱機」店，店主謝先生稱自年輕時就鍾愛黑膠唱片，開舖已數十年。

「To-ki-o~~」澤田研二1980年的歌聲在這個地庫響起，港人熟悉的卻是張國榮的「H2O」。謝先生拿着澤田的黑膠碟介紹說，「當年香港歌星，譚詠麟張國榮都係跟佢」，接着又翻出另一張，「仲有佢，西城秀樹」。

經典港星黑膠仍最受歡迎

「達成」牆上顯眼位置掛的是鄧麗君、張國榮的唱片。謝先生說，香港經典歌手仍是最受歡迎，許冠傑、張學友的唱片備受青睞，其中一張鄧麗君《島國之情歌》黑膠唱片，仍貼着當年價錢牌：16.5元，謝先生不願透露今天的價錢，只說這些「賣過千元了」。

謝先生店內的唱機也是1980年代的產物，他說到其店買碟的多是常年幫襯的老主顧，感慨生意遠不如昔，「黑膠復興」潮也未令其獲益，不過近年確多了一些後生光顧，例如音樂學院的學生來買古典樂唱片，也有不少喜歡日本音樂的年輕人，「坂本龍一、YMO那些，一早畀人掃晒」。

日系店賣咖啡「養」黑膠 顧客多為「打卡」

鍾情日本City Pop的90後女生Shiori，與兩名志同道合的朋友今年4月在廣州天河區一個老舊住宅區內開了一間黑膠唱片店，取名「泰安洋行」，這是日本音樂家細野晴臣的專輯名稱，店內亦主打日本黑膠和City Pop唱片。泰安洋行售賣的黑膠碟價格可算較低，主要從50元到300元人民幣不等，甚至有部分唱片是店主私藏，不會出售，只供同好者欣賞。

Shiori認為，黑膠潮流有年輕化趨勢，光顧泰安洋行的人以90後為主，最小的是16歲中學生。她稱開業至今最高峰在一日內有約100人光顧，平日人流亦不少，但七八成人是到該店「打卡」、拍照、拍片，而非真正的黑膠愛好者，目前只能靠賣咖啡和酒來「養」黑膠，不過亦因為開店，接觸到愈來愈多志同道合的朋友。

唱片歌曲不因「網上政治審查」下架

Shiori說，小時候家人會播張國榮、Beyond等香港黑膠唱片，潛移默化開啟她收藏黑膠之路。現在她雖然並不傾心此類經典廣東歌唱片，卻對香港獨立音樂人、樂隊如數家珍，但因部分樂手在內地遭封殺，以及疫情之下無法赴港買碟，暫時不能為顧客帶來這些心頭好，希望日後有機會在店內推介更多香港唱片。目前該店最受歡迎的黑膠中，也包括香港廠牌Neoncity Records出品的唱片。她提到，因為政治審查，很多音樂網站、App會突然下架某些歌曲，「只有黑膠或者CD可以永遠保留你鍾意歌手嘅音樂」。

明報記者