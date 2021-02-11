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大灣區GBA新聞：揭牌個半月 435新企進駐橫琴

【明報專訊】為全面落實國務院9月5日公布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，橫琴粵澳深度合作區開發管理和執行機構9月17日正式揭牌。逾月以來，粵澳在多個領域合作如火如荼，合作區新設立企業435家，64家為澳資企業，首筆跨境人民幣融資、首間合作區內幼兒園等等，也在這一個多月內先後發生。澳門國際銀行支行亦已揭牌落地，是合作區第一家新設立的澳資銀行，另有3家橫琴企業獲批QFLP（Qualified Foreign Limited Partner，即合格境外有限合伙人），日前獲批試點業務資格，對鼓勵社會資本在合作區設立多幣種私募股權基金、利用外資支持合作區建設具示範作用。

明報記者

根據橫琴方案，合作區管理組織架構當中，廣東省長馬興瑞和澳門特首賀一誠同時擔任合作區管理委員會主任，常務副主任由澳門行政法務司長張永春出任，執委會主任則由澳門特區政府經濟財政司長李偉農擔任。10月22日，委員會在廣州舉行了第一次會議，由馬興瑞及賀一誠共同主持。隨着管理機構揭牌，合作區在對外服務、產業發展、民生配套、制度建設等方面都有一定進展。其中，粵澳合作產業園25個項目已全部動工，而這個多月來，新註冊企業有435家，其中64家屬澳資企業，令合作區累計澳資企業已超過4600家。

首筆跨境人民幣融資 展粵澳深度合作

金融方面，9月27日，工商銀行廣東省分行通過橫琴分行，為其澳門分公司中國工商銀行（澳門）股份有限公司辦理了首筆金額10億元的跨境人民幣融資業務，展開粵澳兩地金融機構攜手服務的深度合作模式。澳門國際銀行橫琴合作區支行也在上月26日揭牌落地，將重點推進跨境按揭及跨境消費業務等，並通過信貸投放等方式支持橫琴地區高端製造、科技研發、文旅會展等產業發展。澳門國際銀行總部及廣州分行亦是跨境理財通試點澳資銀行，在橫琴順利落地首筆跨境理財通業務。

引進港澳醫師執業 首間幼兒園開學

對外服務方面，合作區揭牌至今共辦理人才引進核准68人，入戶375人，港澳居民社保參保業務53宗，其中澳門居民37宗；此外，公辦學校首都師範大學橫琴子期實驗幼兒園亦已在近期開學，目前有12名港澳籍幼兒就讀，是橫琴合作區成立後投入使用的第一間幼兒園。

此外，目前合作區共引進56名港澳醫師在橫琴的醫療機構執業，並推動澳門醫師開設首家內科診所。截至今年9月，橫琴澳門青年創業谷累計孵化企業及項目共747家，其中澳門創業企業335家；橫琴稅務部門也在期間推廣非接觸式辦稅，採用此方式的辦稅率達99.4%，9月份以來共線上辦理稅項業務4.7萬宗。

青年創業谷中醫科技園孵化企業

按照橫琴方案，合作區以科技研發和高端製造、中醫藥、文旅會展商貿、現代金融為四大重點發展產業。而在粵澳合作中醫藥科技產業園中，數據顯示，園內孵化區自2018年底落成至今，註冊企業已有213家，其中培育的澳門企業有52家，涉及中醫藥、化妝品、保健品、醫療器械、生物醫藥、醫療服務領域，已逐漸形成一定的產業氛圍。

合作區執行委員會副主任、省政府橫琴辦主任聶新平表示，下一步工作是按照合作區發展新要求，澳門與廣東省政府加快推進《橫琴總體發展規劃（2021—2035年）》共同修編工作，以及構建合作區未來發展的制度保障，配合廣東省人大推進《橫琴粵澳深度合作區條例》起草和論證工作，爭取合作區條例由全國人大常委會立法。

相關字詞﹕橫琴粵澳深度合作區 橫琴 大灣區

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