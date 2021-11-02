港聞

港聞二

拍檔讚許志傑盡責 料「緊急關頭帶我哋離火場」

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩消防員殉職，死因研訊踏入第38日。伙拍死者許志傑入火場的消防員徐建文供稱，因許志傑「有責任心，有經驗」，相信是許帶頭領隊員離開火場。徐建文疑被電線絆倒，曾由許扶起。研訊今續。

疑遭電線絆倒 由許扶起

起火第三日（2016年6月23日），現任高級消防隊長邱曉生與下屬許志傑、袁耀強及徐建文組成煙帽隊入火場救火。庭上讀出徐建文在同年9月錄取的口供，提到一行4人在傍晚約6時45分進入火場3樓，由許志傑爆開兩個迷你倉，徐負責射水。其後火場溫度上升，徐感不適，向隊員說「頂唔順」，其意識開始迷糊，感到身邊有人撤離，遂緊隨沿消防喉前行。

他補充，許志傑素來「有責任心，有經驗，喺呢個緊急關頭會帶我哋離開」，相信許在他前方。一行人曾改變方向，亦不再沿消防喉行走，其間他被疑似電線纏住，用盡氣力爬行後再跌倒，由許扶起，但當時看不清許的面容，亦不記得兩人曾否對話。

徐建文續供稱其體力不支，只記得隨隊員向某方向找出路，其間許志傑頭盔上的電筒掉落，他撿起交予許，但對方似乎未有取回；他們後來被鐵板阻擋去路，徐嘗試推開鐵板不果，當時感覺許和袁耀強仍在身邊，惟不見隊長邱曉生。徐當時知覺模糊，只知有人扶他前行，待回復意識時已身處救護車上。

隊員：MayDay需留原地 撤離更快

另一同隊隊員袁耀強供稱，撤離火場時意識迷糊，但認為仍有能力走到出口，沒想過求救。被問到為何不啓動「MayDay」救援程序，他解釋啓動程序後，需原地等待救援，但當時見前方有光，相信很接近出口，撤離會較等候救援為快。

【案件編號：CCDI-333、334/16】

（迷你倉大火）

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