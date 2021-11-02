無人車巡跑道 警示圖闖入者 2024推無人車來往港珠澳橋航天城

機管局9月起在禁區引入無人駕駛巡邏車，是全球首例，巡邏車會在南跑道尾一段1.5公里路段巡邏，路線涵蓋靠近機場維修區、即不少人在假日看日落和「打卡」的範圍一帶。巡邏車底盤由內地製造，配備3個雷達、8個鏡頭以及全球定位系統，當偵查到有人靠近禁區圍欄3米範圍內，巡邏車就會發出警示，以廣東話及英文提醒途人離開，並同步將影像傳送到控制中心，若途人不離開，控制中心會派人到場處理。巡邏車時速約10公里，若偵測到10米內有障礙物會自動煞車，並要求障礙物讓路。

路線涵打卡點 稱鏡頭無人臉識別

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，引入無人駕駛巡邏車與前年反修例期間有人到機場示威無關，而是因機場海岸線愈來愈長，不能再單靠人手巡邏；使用巡邏車後，同一位置在夜間約5分鐘就有一輛車經過巡邏，日間約10分鐘行經一次，巡邏密度較使用人手更多，且風雨不改，即使8號風球下仍可巡邏。姚又說，現時巡邏車鏡頭沒有人臉識別功能，只偵查到是否有人進入警告範圍，以及鐵絲網是否完整。

無人駕駛員工巴士明年測試

此外，機管局正改裝兩輛員工巴士為無人駕駛巴士，車身長7米，暫有11個座位，時速40公里，預計明年第三季起會在禁區分階段測試，2023年首季正式投入運作。

姚兆聰說，預計明年為接駁航天城、港珠澳大橋香港口岸及東涌的無人車招標，會參考無人駕駛員工巴士收集到的數據，車身長度等也可能與員工巴士相若，每輛車載客約10至20人，預計2024年會推出30輛車，來往航天城及港珠澳大橋，2028年再出東涌。他說，在機場禁區使用無人車須民航處批准，但若要出禁區，則仍要等運輸署修例及發牌。