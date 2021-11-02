殉職林婉儀今最高榮譽舉殯 特首送別行會休會

昨設靈 多司局長弔唁

林婉儀昨在九龍紅磡世界殯儀館設靈，多名高官、警隊高層及林婉儀生前同袍昨午陸續到場弔唁，包括政務司長李家超、財政司長陳茂波、公務員事務局長聶德權、保安局長鄧炳強及副局長區志光、警務處長蕭澤頤及副處長劉賜蕙等，水警總區指揮官莊定賢在殯儀館門外迎接各高官，現場擺放大量花牌，並有警員駐守。

警隊昨表示，將於今日為林婉儀在九龍紅磡世界殯儀館及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。在殯儀館舉行的喪禮將分為兩部分，上午9時半在地下靈堂先舉行傳統儀式；該儀式完畢後，於上午10時半，靈堂內及殯儀館外將會舉行警隊喪禮。在世界殯儀館的喪禮完畢後，送殯行列將於上午約11時離開，前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部路祭，再約於下午12時15分到和合石浩園舉行安葬儀式。

行政會議秘書處昨表示，特首林鄭月娥與部分行政會議成員今早將出席喪禮儀式，行政會議今日休會。

去年1月21日，一艘海關淺水巡邏艇在沙洲追截走私船期間翻沉，船上關員3死2傷。翻查資料，3名關員分別在2月底至3月初舉行最高榮譽喪禮，遺體亦長眠浩園，林鄭月娥及一眾高官均有出席3場喪禮。