民建聯多人報名 朱麗玲社福撼狄

昨日亦有多名民建聯成員報名參選，包括出選港島西的陳學鋒、新界西南的陳恒鑌、進出口界的黃英豪。陳學鋒昨日在行會成員葉國謙等黨友陪同下報名，他形容以往立法會選舉以立場先行，希望今次選舉能真正比併政綱，對於同區已報名的包括非建制派離島區議員方龍飛，陳學鋒相信所有獲選委提名的參選人都是「愛國愛港的同路人」。

陳恒鑌昨報名參選新界西南前舉行誓師會，出席者除包括全國人大常委譚耀宗等外，亦有料轉戰選委會界別、現為新界西立法會議員的何君堯，以及福建社團領袖吳換炎、廣東社團領袖吳惠權等。

荃灣區議員劉卓裕亦擬參選新界西南，他昨在facebook稱「積極考慮參選」，形容新政治形勢下，民主派參選空間收窄、進入立法會只是「花瓶」，但很多民生議題、重要撥款、爭議法案仍需民主派發聲。

嶺大劉智鵬出戰選委界別

選委會界別昨有兩人報名，包括交銀國際董事長譚岳衡；而唐英傑國安法案件的控方專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬亦參選，他接受傳媒訪問時形容，希望以學術專業、多年地區及不同委員會經驗服務市民。選委會界別至今共7人報名，名單可瀏覽選管會網站。

功能組別方面，昨日報名的包括競逐連任的自由黨飲食界議員張宇人及鄉議局主席劉業強、去年亦曾報名參選旅遊界的香港中旅社副董事長姚柏良，金融服務界則有界別選委、香港證券業協會主席李惟宏。

參選名單詳見：https://www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html