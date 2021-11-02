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狄志遠參選 認譚耀宗牽線取提名 王坤提名譚香文 稱選擇不多盼議會非得一把聲

【明報專訊】立法會參選人需取得最少10個選委提名，新思維主席狄志遠昨報名參選社福界，10個選委提名包括蘭桂坊集團主席盛智文、教大校長張仁良，他承認曾接觸全國人大常委譚耀宗、全國僑聯副主席盧文端等協助推介及介紹認識部分選委。本報昨翻查首日報名參選人取得的提名（見表），非建制派、黃大仙區議員譚香文的10個選委提名包括港區人代陳曼琪、公屋聯會主席王坤和全國婦聯香港委員周莉莉。王坤稱與譚香文交情不深，「一定有人推薦佢搵我」。

本報昨向譚香文查詢爭取提名過程、有否請建制中人牽線，譚着記者聯絡她同事，對方稱沒補充。

有否求助建制 譚香文沒補充

王坤接受查詢說，譚香文在社區較活躍，兩人10多年前因屋苑管理問題認識，但不是「太老友」，稱譚香文主動聯絡他，「唔知邊個彈我電話畀佢」，譚不肯透露。王坤說提名譚是希望「有競爭才有進步」，不希望議會得一把聲音，「佢係咪好理想？是相對而言，現時選擇唔多」。被問到譚香文是否民主派，王坤稱譚亦認同「一國兩制」，她過去在社區和政治上需要尋找依靠，如加入公民黨，而譚能通過區議員宣誓，「連阿爺都贊同佢愛國愛港，我都無咩可能唔贊同」。

其他參選人方面，同參選九龍中的民建聯主席李慧琼獲13個選委提名，包括全國人大常委譚耀宗、基層社團選委、前民政事務局長劉江華及曾德成、金融界的前財庫局長陳家強。

盛智文提名狄 獲李小加提名出選

參選選委會界別的盛智文獲18個選委提名，包括多個重量級人馬，如同屬第五界別的港交所前行政總裁李小加、全國政協常委唐英年。打鼓嶺區鄉委會主席陳月明亦參戰選委會界別，她獲鄉議局主席劉業強、全國政協前常委陳永棋提名。截至昨日，立法會選委會界別有7人參選。

經民聯主席盧偉國在工程界爭取連任，獲黨友兼立法會主席梁君彥、全國政協委員兼前警務處長曾偉雄提名。爭取在商界（一）連任的經民聯林健鋒，獲政協常委李澤鉅和何柱國提名。

狄：不找建制只能企喺度

狄志遠昨公開獲得的10個選委提名，包括第一界別盛智文、南洋商業銀行副董事長陳細明；第二界別張仁良、民主思路大律師麥慶歡；第三界別勞聯朱育青、退休社工易嘉濂；第四界別建築師李漢雄、香港青年新創見會長林煒橋；全國政協委員簡松年、全國青聯常委黃子文。他舉例，與盛智文屬多年朋友，對方很願意支持非建制派參選，又稱向張仁良尋求支持時對方二話不說答應，形容有「溫馨的感覺」。

狄志遠稱，沒選委主動給予提名，自己努力用長時間爭取提名，又說認識不多第四界別選委，要靠朋友介紹。他說如不找建制派朋友提名，「咁你只能企喺度」。他說另外兩名有意參選的黨友仍在努力爭取提名。社福界另一參選人為民建聯朱麗玲。

相關字詞﹕譚香文 非建制派 選委提名 立法會選舉

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