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港聞二

兩單車意外死者均為律師

【明報專訊】前日兩宗單車意外死者均為來自法律界。大埔汀角路騎單車失控自炒的57歲死者，據悉為大律師鍾建康（左圖）；北大嶼山騎單車時被環保署承辦商旅遊巴撞斃的60歲死者，據悉是律師傅雨康（右圖）。

大埔汀角路昨日單車自炒意外中，57歲死者鍾建康為大律師，於張奧偉爵士大律師辦事處掛牌執業，與公民黨前立法會議員、資深大律師余若薇共事。他曾在馬頭圍道塌樓案中擔任辯方大律師，為裝修承辦商辯護。

大律師鍾建康 余若薇曾共事

余若薇接受本報查詢時稱，對意外感到傷心、突然，仍未平復心情。她指鍾是多年同事，形容他「好好人、好勤力，好幫得手，對寫字樓啲嘢都好熱心」，其辦事處網頁昨晚發文哀悼。

另一宗在北大嶼山車禍死者傅雨康則為一名事務律師，同時是婚姻監禮人。根據資料，他曾代表前元朗區議會副主席王威信，向該區前區議員張秀賢發信，指張在facebook發表王與7‧21元朗白衣人襲擊事件有關等言論構成誹謗，要求張道歉。

事務律師傅雨康 經營律師行

本報記者昨到訪位於上環的傅雨康律師行，律師行仍有開門，職員確認傅在前日意外中逝世，又透露他平日愛騎單車，暫未知律師行去向，需待律師會及律師行合伙人處理。

另外，一名18歲姓麥男子前日傍晚在大埔大景街騎單車失控自炒，昏迷送院，至昨晚情况仍然危殆。

相關字詞﹕新娘潭 奪命車禍

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