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港聞二

新娘潭路車禍 警循非法賽車調查

【明報專訊】本港前日發生4宗致命交通意外釀5死，其中大埔新娘潭前晚發生2死5傷車禍，至昨傍晚仍有1人危殆。警方昨拘捕23歲本田男司機，他涉嫌危險駕駛。據了解，警方正調查事件是否涉及非法賽車。

女親友現場拜祭痛哭失聲

據了解，駕駛林寶堅尼的41歲男死者雷文壹，為製衣廠東主，其家屬昨凌晨在意外現場認屍。而駕駛豐田的20歲男死者馮達華，其十多名親友昨日下午4時許帶同香燭及水果等祭品到現場拜祭，道士在場舉行儀式，眾人高呼死者名字「華仔」。其中一名女親友情緒激動痛哭失聲，需親友在場攙扶。眾人逗留約一小時後離開。

前晚約10時13分，一輛豐田私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近鳳坑家樂徑時，與一輛沿相反方向行駛的林寶堅尼相撞，後方一輛本田私家車亦懷疑收掣不及撞前，另有一輛緊隨尾後的電單車疑閃避失控翻側。

41歲林寶堅尼男司機被困車內，由消防救出，他身體多處受傷，當場證實死亡。20歲豐田男司機及其車上一名24歲女乘客亦被困車內，其後由消防救出，兩人多處受傷，昏迷送院，男司機延至晚上11時許不治。23歲何姓本田男司機、其車上的24歲女乘客及25歲男乘客，連同25歲郭姓電單車男司機，皆清醒送院治理。

醫管局表示，截至昨晚6時，意外中仍有3人在威爾斯親王醫院留醫，一名24歲女子情况仍然危殆，另一名24歲女子及一名23歲男子情况穩定，其餘傷者已出院。

石澳道撞斃過路婦 司機被捕

另外，石澳道為追巴士而被迎面而來的寶馬私車撞斃的51歲姓李婦人，其4名親友昨早到域多利亞公眾殮房認屍，神情哀傷，離開時不發一言，有女親友需要攙扶。警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕案中39歲楊姓寶馬女司機。

相關字詞﹕單車意外 奪命車禍

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