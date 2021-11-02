港聞

港聞二

屯門南延線擬高架設計 增第16區屯門南站

【明報專訊】政府去年5月底落實興建全長約2.4公里的屯門南延線。路政署及港鐵交代屯門南延線的初步設計，計劃將現時屯馬線屯門站以高架橋向南延伸，並增設「第16區站」及「屯門南站」兩個車站，其中「第16區站」擬設於現有屯門游泳池的位置，而「屯門南站」擬設於湖景路，鄰近屯門碼頭，屆時將成為屯馬線的新終點站；為興建延線，需拆卸及重置屯門游泳池、海皇路花園等社區設施。有區議員擔心高架橋可能阻擋屯門河景。

屯門區議會今日討論屯門南延線初步設計方案。路政署及港鐵文件指建議的屯門南延線長約2.4公里，將屯馬線由屯門站以高架橋形式，向南延伸至屯門碼頭附近的「屯門南站」，並途經「第16區站」，屆時可將屯門市中心的南面社區，包括屯門碼頭一帶與屯馬線連接。

現屯門泳池需搬遷

港鐵網頁顯示，「第16區站」擬設於屯門游泳池的位置，是採用3層設計的架空車站，上層及中層分別是月台及車站大堂，車站出入口則設於中層及地面，方便乘客，而車站亦會配合第16區的物業發展。至於「屯門南站」則擬設於湖景路，鄰近屯門碼頭及輕鐵站，同樣是架空車站，包括夾層及上層的大堂及月台；而新車站附近的湖景路花園，港鐵建議將部分地方改建為車輛上落客區，以方便乘客轉乘其他交通工具；橫跨湖景路的行人天橋「湖月橋」，則擬改作地面行人過路設施。

屯門南站近碼頭 屯馬線新終點

「第16區站」擬設兩個出入口，為配合第16區站的建造工程，需拆卸及重置屯門游泳池、海皇路花園及「綠在屯門」回收環保站等社區設施，其中屯門游泳池將重置在現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置，海皇路花園會搬到屯門河東岸花園側的政府土地，「綠在屯門」回收環保站會搬到龍澤路近龍富路橋底的綠化用地。「屯門南站」擬設3個出入口，其中2個出入口分別設於海翠花園及兆禧苑一帶。

港鐵料2023動工 2030竣工

港鐵表示正進行環境評估，預計明年初交環保署，2023年動工，目標於2030年竣工。據去年政府資料，擬建的屯門南站500米範圍內約有6萬名居民，第16區車站500米範圍內則約有4.9萬名居民。

區議員憂擋河景

屯門區議會副主席黃丹晴關注，擬議的屯門南延線有可能阻擋屯門河景，去年區議會曾向政府反映意見，但政府最終維持原狀，相信當局再修改空間不大。

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