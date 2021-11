美容院涉「陰陽單」供申索保險

單據金額包非醫療服務

Y小姐(化名)9月中於社交媒體見某醫美集團的脫疣廣告,標榜「醫生主理」及在「醫院級手術室」進行,同月30日帶同保單往其銅鑼灣分店查詢,先付6800元在美容院做全頸脫疣療程,再被美容顧問游說「打大」帳單向保險公司申索,結果當天合共分單付款20,400元,獲多張單據分別列明脫全頸痣、癦、疣療程,以及脫肚、心口、面部的痣、癦、疣療程,並贈送數項美容項目。

只做頸部脫疣 報告涉及臉胸腹

惟該公司職員卻提供另一張蓋有醫生印章的單據供Y小姐申索保險賠償,其保單索償表格上填寫醫生報告中,在「病者住院/接受手術的主要原因」一欄,更寫了「頸部、臉部、胸部、腹部有疣(Warts on Neck, Face, Chest & Abdomen)」,另寫明「程序於診所完成,局部麻醉(Procedure was done in clinic under LA)」。

事主憂被指呃保險影響原保單

Y小姐事後認為只做了頸部脫疣療程,與醫生報告內容不符,「我不敢去申索保險,我份保險供了十幾年,每月供3000多元,怕今次申索會影響我原本的保險」,遂向袁海文求助。

標榜醫院級涉違商品說明 海關跟進

袁向醫委會投訴有關醫生違反醫生專業守則,另翻查私營醫療機構登記冊發現無該店地址,指其廣告標榜「醫院級手術室」或涉違反《商品說明條例》虛假或誤導性商品說明,上周將個案轉介海關,又指涉事美容顧問如無保險相關牌照,自行解讀保單及提供保險意見,或違反保險業條例,促保險業監管局徹查。

海關回覆已接獲相關舉報並正跟進,如發現違反《商品說明條例》會執法,惟每宗個案獨特,不能一概而論;而海關由2020年起成功檢控兩宗涉及「美容服務」個案。

醫委會秘書處回覆稱,由於醫委會具行使紀律處分的權力,故不適宜評論個別醫生個案。本報向涉事美容院及醫生查詢,截稿前未獲回覆。