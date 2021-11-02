港聞

港聞二

美容院涉「陰陽單」供申索保險

【明報專訊】美容院銷售手法屢遭非議，有市民於大型美容連鎖集團做頸部脫疣療程後，獲發醫生報告列出其頸、臉、胸、腹均有疣，指有關醫療程序已在「診所」完成，供其向保險公司申索，另疑以「陰陽單」形式附送與醫療無關的脫痣、脫癦及其他美容療程。民主黨消費者權益暨醫療政策發言人袁海文稱，已向醫務委員會投訴涉事醫生，並指若事主以該單據申索保險或被當作「呃保險」、涉使用虛假文書罪。

單據金額包非醫療服務

Y小姐（化名）9月中於社交媒體見某醫美集團的脫疣廣告，標榜「醫生主理」及在「醫院級手術室」進行，同月30日帶同保單往其銅鑼灣分店查詢，先付6800元在美容院做全頸脫疣療程，再被美容顧問游說「打大」帳單向保險公司申索，結果當天合共分單付款20,400元，獲多張單據分別列明脫全頸痣、癦、疣療程，以及脫肚、心口、面部的痣、癦、疣療程，並贈送數項美容項目。

只做頸部脫疣 報告涉及臉胸腹

惟該公司職員卻提供另一張蓋有醫生印章的單據供Y小姐申索保險賠償，其保單索償表格上填寫醫生報告中，在「病者住院／接受手術的主要原因」一欄，更寫了「頸部、臉部、胸部、腹部有疣（Warts on Neck, Face, Chest & Abdomen）」，另寫明「程序於診所完成，局部麻醉（Procedure was done in clinic under LA）」。

事主憂被指呃保險影響原保單

Y小姐事後認為只做了頸部脫疣療程，與醫生報告內容不符，「我不敢去申索保險，我份保險供了十幾年，每月供3000多元，怕今次申索會影響我原本的保險」，遂向袁海文求助。

標榜醫院級涉違商品說明 海關跟進

袁向醫委會投訴有關醫生違反醫生專業守則，另翻查私營醫療機構登記冊發現無該店地址，指其廣告標榜「醫院級手術室」或涉違反《商品說明條例》虛假或誤導性商品說明，上周將個案轉介海關，又指涉事美容顧問如無保險相關牌照，自行解讀保單及提供保險意見，或違反保險業條例，促保險業監管局徹查。

海關回覆已接獲相關舉報並正跟進，如發現違反《商品說明條例》會執法，惟每宗個案獨特，不能一概而論；而海關由2020年起成功檢控兩宗涉及「美容服務」個案。

醫委會秘書處回覆稱，由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜評論個別醫生個案。本報向涉事美容院及醫生查詢，截稿前未獲回覆。

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