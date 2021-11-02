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M+下周五開放 限6000人同場料推網上預約

【明報專訊】西九文化區M+博物館下周四將舉行開幕典禮，翌日（12日）開放予公眾入場，首年免費。因應防疫要求，館內同一時間的參觀人數上限6000，西九管理局本周內會公布入場安排，料推出網上預約系統，以每兩小時一個時段讓參觀者選擇。

憂難覓捐贈 不輕易剔除館藏

M+博物館藏有7700件作品，24%來自香港藝術家，而館藏中有1500希克藏品，包括部分作品惹社會關注的艾未未作品。新上任西九管理局行政總裁的馮程淑儀昨日與傳媒茶敘時介紹西九發展，她不願透露Ｍ+開幕時展出的希克藏品內容，強調展出什麼作品是策展人專業決定，她相信同事判斷，不認為會有挑戰權威的行為。博物館的「底線」是不展出違法物品，作為行政人員不會插手具體展品，亦不希望事先審查，因審查十分敏感，會影響Ｍ+博物館在國際的地位。被問及會否把備受爭議的艾未未作品從藏品名單剔除，她強調，博物館藏品不能輕易從館藏剔除，這會影響博物館日後找收藏家捐藏品。

「百年前諷刺品 今日或不再敏感」

馮程淑儀稱，藝術家作品反映創作時社會環境，例如百年前藝術作品在製作時是諷刺當時政治環境，但百年後的今天則已不再敏感，而展品對不同參觀者會有不同體會或衝擊，希望參觀者以尊重和包容的態度看展品。

故宮博物館料明年7月開幕

管理局將於本周內公布M+的預約入場安排，馮程淑儀表示，因防疫要求博物館會設人數限制，館內任何時段不能超過6000人，管理局會設網上預約系統，以每兩小時一個時段讓市民選擇時段預約。

至於香港故宮文化博物館，馮程淑儀表示，故宮館料於年底取得滿意紙，開始內部裝修，工程沒有超支，更可能有餘錢，他們正與資助工程費的馬會商討，把餘錢撥作日後故宮教育工作上。她有信心故宮館明年7月開幕。

相關字詞﹕馮程淑儀 M+博物館 艾未未 西九M+

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