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亂過路婦追討保釋金 主審官無交抗辯敗訴

【明報專訊】時任東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明2018年審理一宗行人涉亂過馬路案件，一度要求尼泊爾籍女被告交出100元保釋金，直至審訊踏入第91日才裁定尼籍女罪脫。尼泊爾籍女子早前入稟區域法院，向何麗明追討賠償。區院法官昨頒下判辭，批評何麗明沒有就剔除申索提交抗辯書，行為刻意及傲慢，裁定何麗明敗訴，並須支付訟費。

被批傲慢 須付訟費

事緣過馬路案原審期間，尼泊爾籍女被告Thapa Kamala遲了一分鐘進庭，何麗明隨即下令她以100元現金保釋，並要求她每日準時應訊。Kamala就保釋令向何麗明追討賠償，何麗明質疑申索無理及濫用程序，要求剔除訴訟。

辯稱履司法職責免被起訴

官：倘心懷惡意 法例不維護

何麗明一方表示，《基本法》第85條列明司法人員履行職責的行為不受法律追究，何麗明應該免於被起訴，否則有損司法獨立。就此，法官歐陽浩榮表示不太同意，因為法例只適用於司法人員履行職務的情况，如果司法人員心懷惡意（malice），法例不會維護他的行為，故駁回何麗明一方的理據。

何麗明一方提出，Thapa Kamala應該提出司法覆核，而不是民事申索。惟法官認為司法覆核一般將律政司列為建議答辯人，如透過司法覆核處理本案，Kamala無法單獨向何追討賠償，遂裁定Kamala沒有濫用程序。

法官強調，雙方2019年6月已達成共識，如果何麗明同年7月沒有呈交抗辯書，Thapa Kamala一方可以向法庭申請申索勝訴；在限期屆滿前，何麗明僅提出剔除申索的申請，並無呈上完整的抗辯書。故此，法官裁定何麗明沒有遵從法庭命令，直接下令Kamala一方勝訴，賠償金額有待商討。

【案件編號；DCCJ 1719/19】

相關字詞﹕索償訴訟 裁判官 過馬路

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