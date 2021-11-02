港聞

港聞一

休班女警涉擅入民居尋人 稱「我係好人，我做警察」

【明報專訊】49歲女警涉於休班期間，未經批准下行使警察權力，自稱警務人員進入單位及索取個人資料，被控一項在公職中行為失當罪，女警否認控罪，昨在九龍城裁判法院開審。屋主供稱，一名自稱警員的女子上門欲找其次女，在屋內亦曾把疑似委任證放在枱上，又同意辯方稱，被告在進屋前曾說「我係好人，唔係壞人，我做警察」；惟他及女兒懷疑有人冒認警員，遂報案處理。次女作供指自己不認識該女警，亦不知道女警何故找她。

控辯雙方承認事實指出，被告曾佩君於1993年加入警隊，隸屬大嶼山北區第四巡邏小隊的車長。被告在事發當日，即前年7月30日下午4時下班，並在晚上與一名男子一同進入位於深水埗的事發大廈升降機。

屋主：被告稱「搵唔到你個二女」促致電

姓郭的屋主供稱，晚上10時許，他與大女各自在房間，突然聽到門鐘聲，郭看到一名約40多歲女士，後方站着一名年紀相若的男人。女士入屋稱「搵唔到你個二女」，並請郭致電予她，但沒人接聽。長女從房內出來，協助致電並接通電話。

該女士隨後與次女通話，郭則站在附近，聽到女士曾說「你唔合作」。郭又提及，該女士曾把疑似委任證放在枱上，但他沒有仔細檢視。郭亦無法認出本案被告就是當日的女士，惟控辯雙方不爭議被告為該女士。

辯方盤問時指出，郭翌日與次女一同報案，問他有否與女兒討論事件，郭稱「有講過吓」。辯方隨後指出，被告曾稱其朋友與郭的次女失聯，因此非常擔心，郭表示不同意。辯方又稱，被告在進屋前曾說「我係好人，唔係壞人，我做警察」；進屋後更曾與郭閒談，且態度友善，郭同意。另辯方又問，報案期間警員有否向他指出該女子是真警察，郭隨即反問：「即係真警察嚟？」

次女接來電 聞「約個地方見」感疑惑

次女則供稱，當晚與朋友在尖沙嘴時，姐姐曾致電數次，接聽後得知一男一女的警員上了她家，並指有案件需要她協助調查。女警隨後接過電話，問其位置、身分證號碼及工作地址。次女遂質疑對方作為警察，應該有這些資料，在對方不停要求下，她稱自己在尖沙嘴亞士厘道工作，但其後感到奇怪，故沒有透露更多內容。對方表示「約個地方見面」，惟次女思疑正常的警察會約在警署見面，遂稱「上我屋企都無用，我都唔喺屋企」，隨即掛了線。辯方盤問時指出當時是父親與她一同錄取口供，次女稱忘記了。案件今續。

【案件編號：KCCC1943/21】

相關字詞﹕擅闖 在公職中行為失當罪 休班警員

上 / 下一篇新聞

六四集結案李卓人等5人改認罪 黎智英鄒幸彤何桂藍否認控罪
六四集結案李卓人等5人改認罪 黎智英鄒幸彤何桂藍否認控罪
黎挑戰公安例合憲否 鄒質疑警越權
黎挑戰公安例合憲否 鄒質疑警越權
未按時交民陣資料 陳皓桓：既然懷璧，我認罪
未按時交民陣資料 陳皓桓：既然懷璧，我認罪
亂過路婦追討保釋金 主審官無交抗辯敗訴
亂過路婦追討保釋金 主審官無交抗辯敗訴
M+下周五開放 限6000人同場料推網上預約
M+下周五開放 限6000人同場料推網上預約
展「真普選」幡涉煽動 「鳩嗚」4人被捕
展「真普選」幡涉煽動 「鳩嗚」4人被捕
土處查冊新安排 不設用途選項 聲明不違私隱條例 大律師：傳媒有風險
土處查冊新安排 不設用途選項 聲明不違私隱條例 大律師：傳媒有風險
美容院涉「陰陽單」供申索保險
美容院涉「陰陽單」供申索保險
屯門南延線擬高架設計 增第16區屯門南站
屯門南延線擬高架設計 增第16區屯門南站
新娘潭路車禍 警循非法賽車調查
新娘潭路車禍 警循非法賽車調查
兩單車意外死者均為律師
兩單車意外死者均為律師
狄志遠參選 認譚耀宗牽線取提名 王坤提名譚香文 稱選擇不多盼議會非得一把聲
狄志遠參選 認譚耀宗牽線取提名 王坤提名譚香文 稱選擇不多盼議會非得一把聲
民建聯多人報名 朱麗玲社福撼狄
民建聯多人報名 朱麗玲社福撼狄
殉職林婉儀今最高榮譽舉殯 特首送別行會休會
殉職林婉儀今最高榮譽舉殯 特首送別行會休會
無人車巡跑道 警示圖闖入者 2024推無人車來往港珠澳橋航天城
無人車巡跑道 警示圖闖入者 2024推無人車來往港珠澳橋航天城
拍檔讚許志傑盡責 料「緊急關頭帶我哋離火場」
拍檔讚許志傑盡責 料「緊急關頭帶我哋離火場」
性愛片勒索女子200萬 兩男囚67及73月
性愛片勒索女子200萬 兩男囚67及73月
大灣區GBA新聞：揭牌個半月 435新企進駐橫琴
大灣區GBA新聞：揭牌個半月 435新企進駐橫琴
大灣區GBA新聞：黑膠復興@廣州 港日經典長存
大灣區GBA新聞：黑膠復興@廣州 港日經典長存
灣區手記：好吃抵不過新App／文：尚東美
灣區手記：好吃抵不過新App／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「美酒佳餚」推Wine-cation 本月限定 $1988雙人包「紅白酒放題」
【Emily】「美酒佳餚」推Wine-cation 本月限定 $1988雙人包「紅白酒放題」
【Emily】建造業議會：人手開始供不應求 科技化係未來出路
【Emily】建造業議會：人手開始供不應求 科技化係未來出路
【Emily】籲杯葛立選被囑小心 丘文俊：流亡英已近3月
【Emily】籲杯葛立選被囑小心 丘文俊：流亡英已近3月
【Emily】化身「環保巨星」 大嘥鬼籲「勿嘥雞」
【Emily】化身「環保巨星」 大嘥鬼籲「勿嘥雞」
【Emily】紫荊黨「治港講習班」開課 收39人
【Emily】紫荊黨「治港講習班」開課 收39人
【Emily】屋苑再出通告 「死而復生」經理換衫褲靠老婆
【Emily】屋苑再出通告 「死而復生」經理換衫褲靠老婆