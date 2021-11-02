休班女警涉擅入民居尋人 稱「我係好人，我做警察」

控辯雙方承認事實指出，被告曾佩君於1993年加入警隊，隸屬大嶼山北區第四巡邏小隊的車長。被告在事發當日，即前年7月30日下午4時下班，並在晚上與一名男子一同進入位於深水埗的事發大廈升降機。

屋主：被告稱「搵唔到你個二女」促致電

姓郭的屋主供稱，晚上10時許，他與大女各自在房間，突然聽到門鐘聲，郭看到一名約40多歲女士，後方站着一名年紀相若的男人。女士入屋稱「搵唔到你個二女」，並請郭致電予她，但沒人接聽。長女從房內出來，協助致電並接通電話。

該女士隨後與次女通話，郭則站在附近，聽到女士曾說「你唔合作」。郭又提及，該女士曾把疑似委任證放在枱上，但他沒有仔細檢視。郭亦無法認出本案被告就是當日的女士，惟控辯雙方不爭議被告為該女士。

辯方盤問時指出，郭翌日與次女一同報案，問他有否與女兒討論事件，郭稱「有講過吓」。辯方隨後指出，被告曾稱其朋友與郭的次女失聯，因此非常擔心，郭表示不同意。辯方又稱，被告在進屋前曾說「我係好人，唔係壞人，我做警察」；進屋後更曾與郭閒談，且態度友善，郭同意。另辯方又問，報案期間警員有否向他指出該女子是真警察，郭隨即反問：「即係真警察嚟？」

次女接來電 聞「約個地方見」感疑惑

次女則供稱，當晚與朋友在尖沙嘴時，姐姐曾致電數次，接聽後得知一男一女的警員上了她家，並指有案件需要她協助調查。女警隨後接過電話，問其位置、身分證號碼及工作地址。次女遂質疑對方作為警察，應該有這些資料，在對方不停要求下，她稱自己在尖沙嘴亞士厘道工作，但其後感到奇怪，故沒有透露更多內容。對方表示「約個地方見面」，惟次女思疑正常的警察會約在警署見面，遂稱「上我屋企都無用，我都唔喺屋企」，隨即掛了線。辯方盤問時指出當時是父親與她一同錄取口供，次女稱忘記了。案件今續。

【案件編號：KCCC1943/21】