未按時交民陣資料 陳皓桓：既然懷璧，我認罪

指政治事件無關法律 不需律師代表

署理總裁判官羅德泉判刑時說，控罪與求情無關，民陣多年來有「相當程度活動」，不提交資料令警方工作延誤，判罰款8000元，但因他正服刑，准他3個月內授權家人代為繳款。

另涉及5宗案件、正在石壁監獄服刑的陳皓桓昨由囚車押送到庭。他指案件「係政治嘅事件，唔涉及法律」，故他不需律師代表。庭上宣讀其控罪，他說：「匹夫無罪，懷璧其罪。我既然懷璧，我認罪。」

他讀出求情信說，民陣一直承辦「和平理性非暴力」的遊行及集會，讓廣大巿民發聲，與警方合作19年，時任行政長官梁振英曾以「朋友」稱呼民陣。直至他成為召集人並收到警方信件，他方得悉民陣因屬下團體不認同《社團條例》及《公安條例》，一直未有註冊。他亦因「我哋唔認同《社團條例》」，拒絕回答警方信中的查詢。

罰款8000 引姜濤「煩擾中懷抱希望」勉港人

他續稱，不明白為何警方未有在他6歲（即民陣成立）時，提醒民陣創辦人註冊作社團，但他作為民陣的召集人，「願意一力承擔刑責」。他在信末提及自己每個月被加控新罪，即使很疲累，並引用姜濤的歌曲《Dear my friend》，寄語港人「煩擾中懷抱希望，一點一滴咁抵消失望，有一天我們相約找烏托邦」。

案情指，民陣在2006年7月曾按《社團條例》註冊為社團，兩個月後向警方表示組織已解散，申請並獲撤銷註冊，自此未再申請註冊。警方今年4月發信予民陣、陳皓桓及前副召集人黎恩灝，要求在5月5日或以前回覆6項查詢，包括2006年後沒有向社團主任註冊的原因、成立以來的收入來源及開支等。惟陳在5月4日回覆不會回應該些查詢，同日於灣仔區域法院外向傳媒表示，不論民陣是否有該些資科，均不會提供予警方。

【案件編號：WKCC4427/21】