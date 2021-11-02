六四集結案李卓人等5人改認罪 黎智英鄒幸彤何桂藍否認控罪

李卓人：悼念應有之義 無悔無憾

認罪的李卓人在書記讀出認罪時回應「悼念六四是應有之義，無悔無憾」、「集會舉辦咗31年」，不認罪的鄒幸彤則說「唔明白點解係控罪」，何桂藍表示「回憶即使有罪，真相怎麼敢無言」。

4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威昨承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，4人及胡志偉承認一項明知而參與未經批准集結罪，李卓人另承認舉行未經批准集結罪。法官胡雅文將認罪的5名被告求情押後11月12日，李卓人、梁錦威及胡志偉因其他案件須續還押和服刑，蔡耀昌、梁耀忠則繼續毋須還押。

蔡耀昌梁耀忠毋須還押

另3名被告黎智英、鄒幸彤及何桂藍則分別否認煽惑他人參與，以及參與未經批准集結。當書記讀出控罪，問他們是否認罪時，鄒幸彤稱「明白讀嘅每一隻字，但唔明白點解係一個罪名，悼念無罪」，以及「悼念毋須批准，不認罪」。何桂藍表示「明唔明都唔會認罪，回憶即使有罪，真相怎麼敢無言」，並稱「翻譯唔該」。胡官隨即指只須知道被告是否認罪，其他毋須翻譯。

案情指，支聯會秘書蔡耀昌於2020年4月，向警方申請在維園舉辦悼念六四31周年集會，衞生署因新冠疫情不建議舉行公眾集會，警方認為集會屬高風險，在6月1日發出反對通知書，支聯會沒有上訴。同日，李卓人稱燭光晚會將以個人形式在全港進行，雖然警方禁止集會，但支聯會仍會以8人一組到維園悼念六四。鄒幸彤稱會繼續在當天集會，高叫「結束一黨專政」，黎智英亦在訪問表示會出席集會。

案情指被告派蠟燭 鄒幸彤移鐵馬

案發當天下午4時起，警方在維園廣播稱禁止公眾集會，康文署宣布維園不准8人以上聚集，並關閉足球場。近5時，蔡耀昌和梁錦威附近派發蠟燭和宣傳單張，蔡用擴音器呼籲群眾悼念。約5時半，李卓人在噴水池廣場向傳媒宣布支聯會是會堅持，及有權在維園點起燭光。在黎智英提議下，李卓人帶領蔡耀昌、黎智英、梁耀忠、梁錦威及鄒幸彤等被告點亮燭光。

及後李卓人帶領約百人，包括多名手持蠟燭的被告步入足球場，鄒幸彤有份移開鐵馬。何桂藍與其他被告坐在足球場。晚上約8時，李宣布集會開始，他帶領群眾燃亮蠟燭及默哀，並呼喊口號和唱歌，當時現場約有2萬人。近9時，李卓人宣布集會結束。事後，李卓人、梁耀忠、鄒幸彤、胡志偉和何桂藍在社交網站發布相關帖文和相片。

本案涉及24名被告，首批認罪的4人包括黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴，被判監4至6個月。其後何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森共12人分別承認煽惑他人參與，以及參與未經批准集結罪，張文光、麥海華及梁國華被判緩刑，其餘9人判囚6至10個月。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】

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