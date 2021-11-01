【Emily】傳余德寶參選 前同事翻舊帳

Owan又不點名話，以前曾一齊開記者會，事前夾定一人講一啲，「但係一見到記者你都搶晒我啲嘢來講，仲要講完之後即刻轉個頭過嚟問我有冇補充」，話有人「出嚟行走江湖都唔講道義嘅」。另一油尖旺前區議員林兆彬亦留言，話如果參選傳聞屬實，「應該是有中間人勸佢吧？」，話咁就實入到閘，不過勝算難講。

丘文俊貼「光時」圖 籲杯葛立選

立法會選舉提名期首日，有非建制派攞到提名參選，沙田前區議員丘文俊就發帖批評參選者，噚日仲上載「光時」圖片，公開呼籲杯葛2021立法會選舉。丘文俊話，「當，龍蝦都可以貫以危害國家安全，政權之荒謬及卑鄙，無日無之」，認為應以不參選、不投票抵抗。不過，廉署早已提到，如選舉期間故意妨礙或阻止他人投票或公開煽惑他人不投票或投白票，都屬違法行為。