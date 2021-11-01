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2021年11月1日星期一
港聞二
兩私家車撼林寶堅尼 2死5傷 高速入彎失控越線 超級跑車變廢鐵
炮彈飛車破窗闖工廈 「降落」電梯大堂
五旬婦疑追巴士遭寶馬撞斃
八旬婦被偷樓契申600萬按揭 兩男被捕
八旬也獲批貸款 財務公司惹嫌
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學費中位數3400 浸幼獲准收1萬
會計師稱改款項名沒有錯 「現實或為申請執數」
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獲管浩鳴提名 方龍飛否認中央祝福
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陳肇始：禁另類煙後續 擴大禁煙區加煙稅
倡境外樓代理須領牌 消委會稱政府並非潑冷水
發展北都 古洞北粉嶺北先動工
單車漢捱撞捲旅巴車底亡 司機疑切線爬頭 涉危駕被捕
大埔一小時兩宗單車自炒 一死一傷
大灣區GBA專題：灣區最快地鐵 打通南沙任督
發泡膠回收 溶解變回原材料
香港每日棄置逾90噸發泡膠
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【Emily】東鐵過海段新舊軌接駁搞掂
【Emily】樂齡科技展推600產品 設防跌專區
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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