大灣區GBA專題：灣區最快地鐵 打通南沙任督

廣州地鐵18號線今年9月28日開通，備受矚目除因時速最高160公里、號稱「灣區最快地鐵」，更重要是這條地鐵線被譽為打通了南沙「任督二脈」。在有18號線之前，廣州只有一條4號線行經南沙中心區，如果要從廣州CBD天河區到南沙自貿區中心地段蕉門河，要先在5號線珠江新城站上車，再轉乘4號線於蕉門站下車，全程20個站，花個半小時以上。今天乘坐18號線，可直接於天河區的冼村站上車，到橫瀝站轉的士或公交往蕉門，最快35分鐘便可到達，時間縮減了七成。18號線也具有分擔號稱「廣州最繁忙」的3號線以及廣州市區到番禺客運壓力的作用。明報記者 陳子凌

廣州地鐵18號線

解南沙交通困局兼利番禺

華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛指出，普通地鐵時速一般只有80公里，且停站多，主要是服務主城區的內部交通需求，外圍城區如南沙區離廣州市中心近70公里，普通地鐵耗時太長，18號線令南沙區變成市民可以常住和上班的地方；由於南沙等廣州南部外圍區域土地多、樓價較便宜，交通改善後將吸引更多人口轉移，加快當區發展。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎也表示，18號線對番禺同樣重要，番禺區到市區和到南沙只要約10至20分鐘，能夠很好配合與承接廣州市區和南沙發展。

隨着往南沙的交通便捷，激活人流及帶來產業、勞動力和技術的自由移動，有望吸引企業「南沙註冊、南沙辦公」，市民也更願到南沙上班，解決企業招聘困局，18號線沿線區域辦公室租售率及樓盤需求也隨之增加，人流的到來也會帶動生活、服務業等需求，各種業態受益，拉起整體區域經濟發展。

雖然以上種種突顯18號線的重要，不過目前18號線未有直達4號線經過的慶盛、蕉門等較成熟的南沙中心區域，因此據《南沙綜合交通樞紐規劃（2020-2035年）》，日後興建的南沙區內環線15號線，將具備連接18號線和4號線的功能，對加快整個南沙片區長遠發展的意義舉足輕重。

市中心半小時到南沙

18號線最高時速160公里，不單是灣區最快的地鐵，也是全國最快的地鐵。整條18號線由廣州東站至南沙區萬頃沙共9個車站，不過廣州東站至天河區冼村一段尚未通車。18號線分普通車與快車兩種，普通車從冼村至萬頃沙8個站，車程約42分鐘；快車只停冼村、番禺廣場、橫瀝和萬頃沙4個站，車程只需30分鐘，全線單程最高票價11元（人民幣，下同）。

18號線也有很多新科技，全線入閘機均有人臉識別功能，只要註冊人臉信息，以後入閘便可「直行直過」。另外，月台幕門的顯示屏除提供列車到站時間，還會顯示各車廂擁擠情况等。

18號線也預留了南北延伸方案，根據《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》，18號線北延段將由廣州東至花都區，預計全長約39.6公里，同時預留接駁「廣清城際聯絡線」的可能，如落實，清遠至廣州可45分鐘通達。南延段由南沙至珠海（中山）城際，從萬頃沙站出發，分東西兩線經中山和珠海，預計全長79公里。另外，據今年6月公布的《中山市綜合交通規劃（修編）》，18號線南延段還可能再設一條支線，經中山往東延伸，對接深圳機場T4航站樓到惠州大亞灣的深大城際鐵路，令18號線成為連通廣東省中北部、灣區西部、中部和東部的重要鐵路線。