單車漢捱撞捲旅巴車底亡 司機疑切線爬頭 涉危駕被捕

騎單車的60歲姓傅男子，頭部嚴重受傷昏迷，被困旅遊巴車底，由接報到場消防救出，再由救護車送往北大嶼山醫院，惟搶救後傷重不治。25歲姓秦的旅遊巴司機則在現場協助警方了解意外經過，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，由警員帶署扣查。

旅巴載環保署承辦商訪客

現場為北大嶼山快速公路旁的翔東路，路段車速限制為50公里，雙線雙程行車，各有一線往東涌及迪士尼方向。事發於昨早11時許，旅遊巴沿翔東路往東涌方向行駛，至欣澳對開切線越過前方同一方向行駛的單車時，旅遊巴左車頭撞倒一輛單車，並將騎單車的六旬漢捲入車底。

警方事後臨時封閉部分路段，涉事的公路單車輕微損毁，旅遊巴左下方擋風玻璃爆裂，警員集中在左邊輪胎及車底位置蒐證，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

環保署回覆稱，對意外深表遺憾，並向死者家屬致深切慰問，旅遊巴為承辦商用作接載市民到有機資源回收中心第一期「O‧PARK 1」訪客中心參觀之用，事發時車上載有7名訪客及1名承辦商導賞員。環保署已責成承辦商配合警方調查。

單車同盟：屬熱門踏單車路段

記者往翔東路採訪時所目，道路不時有大型車輛駛過，亦有騎單車市民逆線行車，部分重型車輛則要慢駛越過對面行車線爬頭。香港單車同盟成員陳家良表示，意外路段屬於較熱門的公路單車路段，因該處較少車輛及燈位，可暢順踏單車，亦可欣賞沿途風景。陳家良提醒所有道路使用者應時刻留意道路兩旁情况，認為警方需調查意外是否涉及有人違反交通守則，例如切線時沒遵守規則。

運輸署《道路使用者守則》列明，單車一般應靠左行，當即將轉彎或在窄路時，可在安全及在不造成嚴重干擾情况，駛往行車線中間前進。在一段長而窄的路上騎單車，應盡可能嘗試在避車處或有較多空間的地方停下來，先讓隨後的車輛駛過。