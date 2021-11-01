發展北都 古洞北粉嶺北先動工

料首批2023及2026年入伙

黃表示，北部都會區包括6個正處於規劃及建設階段的新發展區，分別為古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮；其中古洞北及粉嶺北新發展區是首個進入施工階段的項目。

兩區逾7萬伙 近七成公營屋

他說，整個古洞北及粉嶺北新發展區分兩階段發展，全面落成後將提供約7.18萬伙單位，近七成是公營房屋，容納約18.81萬人口，並提供約86.8萬平方米樓面面積供經濟活動，目前土拓署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程，包括平整約70公頃土地、興建長約4公里的粉嶺繞道東段及長約10公里的地區道路，以及行人路、單車徑、排水、排污、水務等工程，預計明年起可陸續交地予房屋署或房協興建公營房屋，首批私營及公營房屋住戶料於2023年及2026年入伙。

他指出，古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展的房屋用地可提供約2.1萬個房屋單位，包括約1.8萬個公營房屋單位，其中古洞北第19區及粉嶺北第15區東兩幅公營房屋用地均正在平整地盤及建設基礎設施，分別提供約9000伙及6100伙單位，容納約2.3萬及1.5萬人。