發展北都 古洞北粉嶺北先動工

【明報專訊】政府在《2021年施政報告》提出發展「北部都會區」，面積涉約300平方公里。發展局長黃偉綸昨在網誌表示，古洞北及粉嶺北新發展區是北部都會區首個進入施工階段的新發展區項目，土木工程拓展署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程，預計明年可陸續交地予房屋署或房協興建公營房屋，首批私營及公營房屋住戶，料分別於2023年及2026年入伙。
料首批2023及2026年入伙
黃表示，北部都會區包括6個正處於規劃及建設階段的新發展區，分別為古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮；其中古洞北及粉嶺北新發展區是首個進入施工階段的項目。
兩區逾7萬伙 近七成公營屋
他說，整個古洞北及粉嶺北新發展區分兩階段發展，全面落成後將提供約7.18萬伙單位，近七成是公營房屋，容納約18.81萬人口，並提供約86.8萬平方米樓面面積供經濟活動，目前土拓署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程，包括平整約70公頃土地、興建長約4公里的粉嶺繞道東段及長約10公里的地區道路，以及行人路、單車徑、排水、排污、水務等工程，預計明年起可陸續交地予房屋署或房協興建公營房屋，首批私營及公營房屋住戶料於2023年及2026年入伙。
他指出，古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展的房屋用地可提供約2.1萬個房屋單位，包括約1.8萬個公營房屋單位，其中古洞北第19區及粉嶺北第15區東兩幅公營房屋用地均正在平整地盤及建設基礎設施，分別提供約9000伙及6100伙單位，容納約2.3萬及1.5萬人。