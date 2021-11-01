倡境外樓代理須領牌 消委會稱政府並非潑冷水

消委會上周四發表「境外置業添保障」研究報告，報告顯示消委會近年接獲投訴有上升趨勢，今年首8個月已接獲106宗投訴。消委會建議政府修例加強規管，包括規定在港銷售境外物業須領取牌照。

指代理必須提供準確資訊

消委會主席林定國昨出席無綫新聞《講清講楚》時表示，消委會並非期望本港地產代理了解所有海外法例，但代理必須提供準確可靠的資訊，該會主要期望消費者能透過代理確保巿民有充分知情權。他又舉例說，銷售日本樓宇不一定要懂得日文，但最少要有可靠翻譯文件，不應隨便及馬虎解說。

林定國又表示，消委會收到的投訴中，包括有樓盤爛尾，未必與代理有關；但消委會認為，巿民於購買境外物業前應有充分準確的資料，在知情下選擇。他說，最重要是代理有否盡責任提供充分資訊並提醒風險，例如要取得並確認境外樓盤文件、確認發展商背景及物業基本資料，有當地法律意見及可靠翻譯版本等。

稱可交業界政府研發牌條件

林定國表示，消委會收到的投訴中，部分代理對樓盤資料並不清楚或沒有更新等。他認為，可以先確立代理要持牌的大原則，再交業界及當局研究條件。林並提醒消費者在海外置業前，必須了解財務安排及稅務情况，例如非本地居民的按揭限制等；另外亦需了解發展商背景，如涉及樓花，就要多加留意。其他資料如樓宇本身情况，如落成時間及所在位置等，都應多加了解。