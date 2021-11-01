倡境外樓代理須領牌 消委會稱政府並非潑冷水

【明報專訊】消委會建議所有從事境外一手住宅物業銷售的代理及營業員必須領牌，惟運輸及房屋局回應稱，監管地產代理不能解決源於發展商的問題，稱把責任轉嫁代理亦未必合理。消委會主席林定國昨表示，不認為政府在「潑冷水」，強調消委會並非要求規管地產代理的境外活動，而是針對本港從事地產代理的行為。他又說，消委會關心如何令市民真正做到知情選擇，故仍希望於合理時間內落實發牌制度，消委會未來會多做游說工作，包括說服地監局等。
消委會上周四發表「境外置業添保障」研究報告，報告顯示消委會近年接獲投訴有上升趨勢，今年首8個月已接獲106宗投訴。消委會建議政府修例加強規管，包括規定在港銷售境外物業須領取牌照。
指代理必須提供準確資訊
消委會主席林定國昨出席無綫新聞《講清講楚》時表示，消委會並非期望本港地產代理了解所有海外法例，但代理必須提供準確可靠的資訊，該會主要期望消費者能透過代理確保巿民有充分知情權。他又舉例說，銷售日本樓宇不一定要懂得日文，但最少要有可靠翻譯文件，不應隨便及馬虎解說。
林定國又表示，消委會收到的投訴中，包括有樓盤爛尾，未必與代理有關；但消委會認為，巿民於購買境外物業前應有充分準確的資料，在知情下選擇。他說，最重要是代理有否盡責任提供充分資訊並提醒風險，例如要取得並確認境外樓盤文件、確認發展商背景及物業基本資料，有當地法律意見及可靠翻譯版本等。
稱可交業界政府研發牌條件
林定國表示，消委會收到的投訴中，部分代理對樓盤資料並不清楚或沒有更新等。他認為，可以先確立代理要持牌的大原則，再交業界及當局研究條件。林並提醒消費者在海外置業前，必須了解財務安排及稅務情况，例如非本地居民的按揭限制等；另外亦需了解發展商背景，如涉及樓花，就要多加留意。其他資料如樓宇本身情况，如落成時間及所在位置等，都應多加了解。