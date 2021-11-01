陳肇始：禁另類煙後續 擴大禁煙區加煙稅

陳肇始昨發表網誌表示，今次修例是香港控煙工作重要里程碑，新法例禁止新型吸煙產品進入香港，避免將煙草禍害和尼古丁依賴延續至下一代。

18區康健中心助戒煙

陳肇始稱，當局會全力加強戒煙工作，除了要盡力確保年輕一代不要染上煙癮，亦必須採取措施推動和加強幫助煙民戒煙，特別是女性和青少年戒煙服務，以及聚焦幫助電子煙和加熱煙的煙民。此外，政府會充分利用18區的地區康健中心或地區康健站，令市民戒煙更加便捷。

就傳統煙草產品而言，政府會全力以多管齊下的措施加強控煙工作，致力降低吸煙率，保障市民健康，盡力達致《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》訂下的目標，把吸煙率由現時約10%進一步減至7.8%。

陳肇始表示，推進無煙社會是世界的大趨勢，多個國家已經訂立將吸煙率降至5%的目標，以達至無煙環境，特區政府會展開邁進「煙草終局」的工作，推出全方位的控煙策略，訂立「煙草終局」的時間表和路線圖。