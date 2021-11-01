同窗變同事 30年拍住上 瑪麗急症孖寶：夾手夾腳搞掂個場

93年齊加入瑪麗 由前線到管理層

這對「孖寶兄弟」分別是瑪麗醫院的急症科部門主管徐錫漢，以及副部門主管曾達之。他們均出身草根階層，於1980年代一同就讀筲箕灣官立中學，因一場足球比賽「結緣」。曾達之憶述，當年他負責守龍門，徐「射了一球好強勁嘅波」，龍門雖守住，手卻受傷了，因而初次接觸本港急症室服務。

至1985年考入港大醫學院，兩人續為同窗互相扶持，經歷不同選科抉擇後，他們自1993年起於瑪麗醫院急症室「拍住上」，不論是臨牀服務，還是管理規劃，兩人合作無間，亦見證急症室服務的變遷。

歷來多場意外 二人未缺席救援

難忘城巴翻側噴射船撞船

每當發生大型災難或事故，急症室醫護都是傷者的最強後盾，兩人共同應對不少突發事件。1997年中環雲咸街發生重案組探員駕車衝向人群，當日正值瑪麗急症的培訓日，4、5名重傷者相繼送院治理；1998年灣仔杜老誌道天橋城巴翻側事故，他們由相約打網球變成趕返醫院救治傷者；2013年發生港澳噴射船撞船，曾和徐分別被指派到現場及駐守醫院救治傷者。

共同推動「院前心電圖」先導計劃

瑪麗醫院早年與消防處推出「院前心電圖」先導計劃，加快心肌梗塞患者完成通波仔手術。為促成項目，徐當年負責與醫管理局總部溝通，曾達之則主力與前線和救護聯絡及制訂指引，項目終獲醫管局認同，並逐步推展到其他聯網。瑪麗急症室將搬到新建的大樓，兩人亦就新部門設計、流程作規劃，曾達之笑稱是「這一兩年最傷腦筋的事情」。

職場上不競爭 比拼留在網球場

身為同輩，兩人在職場幾乎「朝夕相對」，卻無激烈競爭。曾達之說，每個職位及階層都有發展空間及重要，不存在競爭，但球場的競爭就相當激烈。徐錫漢表示，他們並非工作狂，「不是要排除萬難做到最top（頂尖），最重要是夾手夾腳，搞掂個場」，有時工作不順心，亦可在球場上互相開解。

兩人獲頒醫管局30年長期服務獎，他們說未來要傳承，培訓有潛質的新人接手推動急症發展和部門管理。