獲管浩鳴提名 方龍飛否認中央祝福

管浩鳴：有不同光譜好事

管浩鳴表示，本身不認識方龍飛，但對方於提名期早一兩天「cold call」致電爭取提名，了解其政綱後，認為方龍飛是一個溫和理性的從政者，亦已通過了區議員宣誓，故決定給予提名票，「（立法會）有不同光譜都是好的」。

方龍飛昨於帖文中表示，區議會職能範圍內，難以處理部分社會問題，出現「有心無力的感覺」，促成參選立法會的決定，又稱曾考慮競選原定去年舉行的立法會選舉。

或被指偽民主派 「毋須理會」

民主黨、民協等傳統泛民不會派人參選本屆立法會。方龍飛回應稱，參選與否屬個人意願，不會理會他人的選擇，「無理由別人不做（參選）我就不做」。至於會否憂慮被批評為「偽民主派」，他表示每人都有自己想法，無理由需要理會，將會盡力競選，勝算則「交由天處理」。

另外，方龍飛否認有中央「祝福」，「咁睇得起我？」，稱早於兩三周前已開始爭取選委提名，從網站、報章上搜尋選委名單，曾親自拜訪、託朋友牽線聯絡選委。

（立法會選舉）