狄志遠料夠提名 今報名社福界 政協簡松年提名：狄愛國愛港 似湯家驊一類

民建聯朱麗玲今報名選社福界

狄志遠接受查詢時表示，已「到手」的選委提名有6個，其中一個是簡松年，有4個選委提名口頭上答應，但他不敢當實，今日要親身找對方簽名，齊10個選委提名就會報名參選。他稱不會取多一兩張提名後備，「個市場搶得好緊張，有人問你夠未㗎？唔好攞多」。民建聯的朱麗玲，今午亦會報名出選社福界。

簡松年表示，認識狄志遠有30年，多年前在屯門做社區工作時認識，他認為狄立場理性，且「愛國愛港」，是溫和民主派，「似湯家驊的一類」，提名狄志遠「無猶豫」。至於有否與其他第五界別選委了解過，有哪些非建制派可提名，簡松年稱「無同其他人溝通有什麼人可提名」。

新思維打算派成員黃俊瑯和崔定邦分別出選九龍西和九龍中，九龍中已有另一非建制派譚香文報名，而九龍西則有潘焯鴻正收集提名。狄志遠稱，新思維就九龍中的佈局暫時未變，他稱「譚香文自己說不傾（合作），我們都無辦法，但若與非建制派有任何合作空間，我們都伸橄欖枝」。狄又說，黃俊瑯有自己網絡爭取提名，「攞足提名就去Plan A（黃俊瑯），亦有Plan B」。潘焯鴻回應稱，沒有、亦不會與新思維合作。

冀「非建制派」多人選 願合作

至於港島區，人民力量前成員任亮憲向傳媒表示正積極考慮是否出選，曾與新思維溝通。狄志遠稱，「大家傾談過，我立場是非建制派多些人選係是好，推動民主、有選舉氣氛，任亮憲都算中生代」，但稱要任決定參選後，才會商討合作細節。

指選委不熟悉民主思路人選

湯家驊：不向建制派拎票

據了解，民主思路擬派姚潔凝出戰港島西、陳進雄出戰九龍東、黃穎灝出戰新界北、麥慶歡出戰法律界。湯家驊接受查詢時表示，他們未定日子宣布派人出戰，因為在取選委提名方面，「個個界別都有困難」，擬派出的人選都是選委不熟悉的人，主要由他去介紹團隊成員，見了很多人，但對方稱需考慮。取提名困難是否因建制派計票方面的考慮，湯稱「我們不會向建制派拎票，我們的支持者是中立點、政治中間點，甚至是民主派的人」。

曾5次參選立法會選舉的西貢區議員方國珊表示，已取得提名，但不足以報名參選，稱爭取提名的過程困難，很多提名票已被政團取得。

明報記者

（立法會選舉）