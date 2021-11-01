學費中位數3400 浸幼獲准收1萬

被問不付200萬會否減學費？ 浸幼無回應

翻查教局有關該計劃的文件，局方認為「原則上，政府資助足以讓幼稚園提供免費優質半日制服務」，而幼稚園的基本資助額按學生人數計算，用以支付教師薪酬及學校營運開支；學校亦可按需要申請其租金資助及校舍維修資助。

其中租金資助分3種，分別是全額資助、巿值租金一半、或按學生比例計算資助額（上學年每名學生的租金資助額為5412元），申請條件是幼稚園需根據租賃協議租用校舍；至於申請校舍維修資助的幼園須位於自置校舍，毋須交租或每年交不超過1000元象徵式租金，資助只可用作校舍維修保養，金額以學生人數計算，每人每年1040元，遠比租金資助額低。

幼稚園校長關淑玲稱，比起一般非牟利幼稚園學費中位數，浸幼學費明顯算昂貴，「即使全部教師都是學位化，我估計都不會去到要收家長萬多元學費，相信這不是原因」。她稱，原則上幼稚園教育計劃應以小朋友及家長利益為大前提，業界希望提供最合符經濟原則的教育，學校會「控制盤數」，盡量令家長毋須交學費。她曾聽聞非牟利辦學團體收取的象徵式租金可低至一元。

有校長指收得貴 教局：嚴謹審視保家長受惠

本報取得浸幼自2018/19學年起多份財務報表，顯示校方預計連年虧蝕，累積虧損上千萬元。對於刪減該筆每年逾200萬元的款項是否可令學費減少，從而更貼切政策目標，浸大及浸幼沒回應認同與否；教局則稱，在審批學費申請時，主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀况，包括薪酬調整、改善師生比例及學校設施等，符合開支許可的項目為跟學與教、學校營運及維持教育服務有直接關係的項目，又稱局方有嚴謹機制審視，確保家長能受惠於計劃，公帑用得其所。