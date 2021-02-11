地契禁浸大收租 浸幼改名目付200萬 幼園不交租獲教局資助維修 浸大：職員錯稱費用為租金

明報記者 陳惠恩

教局不回應個案 浸大獲豁免校內營運幼園

浸會大學附屬幼稚園於2000年由浸大轄下香港浸會大學持續教育學院創辦，根據浸大批地條件，地段原只可用作高等教育及教職員與學生住宿，但浸大獲地政處批出豁免書，容許在校園內的陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓3及4樓營運浸幼。至2018/19學年，浸幼參加幼稚園教育計劃，申請以政府資助營運，並按計劃每年要向教育局提交年度核數報告及財務報表，作申請調整學費等用途。此外，參加計劃的學校可按學生人數獲政府資助，除基本資助，幼稚園可額外申請租金或校舍維修資助，二擇其一，其中申請校舍維修資助的條件是校舍免租或只交象徵式租金。

申教局資助須財務報表 3學年曾交租

本報翻查浸幼在2018/19學年加入計劃後，每年提交的多份財務報表，發現浸幼列明在2016/17、2017/18學年都有「租金」（rental of school premises）支出，金額均逾200萬元；浸幼2018/19年的周年核數報表亦有「租金」開支，顯示浸幼曾至少在3個學年繳交「租金」。本報亦獲得一份浸幼與教局間的信件，提及校方撤回租金資助申請。不同文件都指向浸幼曾繳交租金，惟浸大及教局無正面回應有關租金資助申請的任何詳情（見另稿）。

2019年改付「許可費」 浸大：已向教局澄清

直至2019年中，浸幼向教育局發信，聲明沒有就使用園址訂立租約，其後獲批2019/20年度校舍維修資助約24萬元。對比2019年中前後財務文件，本報發現浸幼部分支出帳目中，「租金」一欄突變成空白，但多了一筆「許可費」（licence fees），統一2,196,000元，與之前數學年繳付的「租金」金額相若。另外，浸幼及浸大曾簽訂一份備忘錄，訂明浸幼使用園址的條款及每月需支付18.3萬元，全年金額2,196,000元。

地政總署回覆本報查詢表示，基於地契條款，大學物業不可轉讓或出租。本報分別向教育局及浸幼查詢，收租有否違地契，以及「許可費」本質是否與「租金」無異，屬「換湯不換藥」。浸幼由浸大回覆解釋，該筆款項正確名為「許可費」，惟在過去一些文件內或日常溝通時，包括浸幼早前向教育局提交的部分文件中，職員「曾不正確地」把相關費用稱作「租金」，浸幼隨後向教局發信澄清。教育局則表示按既定政策，不會透露個別幼稚園就申請資助及學費調整所提交的資料詳情，亦沒有透露如何跟進事件。

教資會不評論個案：原則上應收間接費用

根據地契，浸大每年地租為應課差餉租值的3%。按差餉物業估價冊，浸幼園址在2019/20年度的應課差餉租值是18,120,000元，即該年度地租為約54萬元，遠低於浸幼同一學年需向浸大繳交的約220萬元。浸幼的營運機構為浸大，至於為何使用校園範圍仍需向大學付款，浸大解釋，教資會資源不應補貼非教資會資助的活動，故浸幼是按指引支付使用教學空間及相關資源的費用。教資會稱不宜評論個案，稱一般而言，教資會資源不應補貼非教資會資助的活動，包括由政府撥款興建的校舍，大學原則上應收取間接費用，但教資會亦補充，浸幼校址位於浸大自資興建的建築物內。