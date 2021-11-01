八旬也獲批貸款 財務公司惹嫌

【明報專訊】對於今次騙徒利用盜取的樓契、偽造身分證及偽冒業主的手法，成功申請600萬元貸款，大律師陸偉雄說，一般情况下，申請人若向財務公司申請樓按貸款，須親自前往辦理，且財務公司有責任要求申請人即時提交身分證正本，以核對個人資料是否屬實，並向申請人查詢大量問題，包括申請貸款是否自願及知情、具體還款細節等，特別是審批長者樓按貸款會更謹慎，「一個81歲長者申請貸款，都會想詢問她如何能夠還清款項」，質疑財務公司在事件上「有蠱惑」。
陳振英：有財務公司不經律師樓辦理
他續稱，涉事律師樓亦責無旁貸，因律師樓作為專業身分，並且向客戶提供解契服務，更有需要核實相關身分，「要比銀行或財務機構更嚴謹」，亦要詳細向申請人查問解契目的等，質疑有關律師樓亦「有問題」。
立法會金融界議員陳振英表示，有部分財務公司是不經律師樓直接辦理按揭，一般申請手續較銀行寬鬆，而且核實過程相對不嚴謹，不排除有人藉此手段串謀詐騙。他說，若經銀行承做按揭，審批過程非常嚴謹，除了審查抵押單位的價值之外，亦會要求當事人簽署3類文件作實，包括借款文件、擔保文件及按揭文件，以確保當事人知情，而且一般情况下亦須開設新戶口償還按揭款項。
他續稱，銀行一般依賴律師樓把關，因此會審慎選擇合作的律師樓，規模愈大及信譽愈好的律師樓可承做的按揭金額會較高，從而減低風險。