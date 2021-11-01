八旬也獲批貸款 財務公司惹嫌

陳振英：有財務公司不經律師樓辦理

他續稱，涉事律師樓亦責無旁貸，因律師樓作為專業身分，並且向客戶提供解契服務，更有需要核實相關身分，「要比銀行或財務機構更嚴謹」，亦要詳細向申請人查問解契目的等，質疑有關律師樓亦「有問題」。

立法會金融界議員陳振英表示，有部分財務公司是不經律師樓直接辦理按揭，一般申請手續較銀行寬鬆，而且核實過程相對不嚴謹，不排除有人藉此手段串謀詐騙。他說，若經銀行承做按揭，審批過程非常嚴謹，除了審查抵押單位的價值之外，亦會要求當事人簽署3類文件作實，包括借款文件、擔保文件及按揭文件，以確保當事人知情，而且一般情况下亦須開設新戶口償還按揭款項。

他續稱，銀行一般依賴律師樓把關，因此會審慎選擇合作的律師樓，規模愈大及信譽愈好的律師樓可承做的按揭金額會較高，從而減低風險。