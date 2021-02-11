八旬婦被偷樓契申600萬按揭 兩男被捕

女子冒業主 假證辦手續

警方財富情報及調查科署理總督察宋家煒表示，警員調查洗黑錢案期間，留意到報稱無業的楊姓男子戶口有可疑交易，稱他在上周四存入一張面值約600萬元支票，並致電銀行要求翌日以現金方式全數提取，警方認為金額與其收入及背景不相稱，懷疑是犯罪得益，遂展開調查。

宋家煒稱，調查後發現該張支票與一宗樓宇按揭有關，涉案物業位於大角嘴，市值約1000萬元，惟持有物業的81歲女事主並無申請按揭貸款，探員查詢下，女事主稱自己在今年中透過朋友認識李姓男子，她曾在對方上門探訪時，向其透露重要文件存放位置，女事主再檢查後方知文件不翼而飛。

銀行提600萬現金 遭警斷正

他續稱，相信姓李男子偷取樓契之後，交予同黨姓楊男子，楊男之後連同一名假扮女事主的女子，手持女事主的樓契向財務公司申請樓宇按揭，並成功取得一張約600萬元支票。警方在中環銀行附近埋伏，在楊男到銀行提取現金後，當場將其拘捕，並在他的背囊內，起回全數約600萬元款項、一批文件及印有女事主姓名的假身分證。楊男涉串謀詐騙，今日在東區裁判法院提堂。警方同日亦在深水埗拘捕姓李男子，現正被扣查。

警方補充，相信今次屬單一案件，被捕人屬同一個犯罪集團，將繼續展開追查，尤其是假扮女事主的女子身分，不排除更多人被捕。警方又呼籲市民應妥善保管好個人資料，切勿向陌生人透露重要財產及樓契等重要文件的存放位置。