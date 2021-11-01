炮彈飛車破窗闖工廈 「降落」電梯大堂

逃避警截查 失控剷壆「起飛」

私家車33歲男司機姓羅，意外後手腳受傷，由救護車清醒送院治理。羅涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險、沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，以及沒有提供樣本以作快速口腔液測試，被警方拘捕。

新界北總區交通部特遣隊警員駕駛隱形戰車進行代號「QUICKCHASER」打擊藥駕及酒後駕駛行動，昨凌晨2時許巡經聯和墟聯興街近和泰街交界時，發現一輛紅色私家車形迹可疑，遂上前示意停下接受檢查，惟私家車司機未有理會，並加速逃去，警員即通知上峰增援，同時尾隨追截。

私家車逃至樂業路與業和街交界時，車輛失控撼鐵欄，剷上於行人路的斜壆花槽，撞毁工廈鋁窗，衝入電梯大堂始停下，私家車曾冒煙起火。消防接報到場將火救熄。私家車司機受傷自行爬出，被追至的警員拘捕。

警「隱形戰車」追截間撼旅巴

撞入工廈的私家車嚴重損毁，電梯大堂的其中一幅牆亦被撞毁，車輛零件、瓦礫、鋁窗碎片、天花燈槽等物件散落一地。追截的隱形戰車亦在同一位置撞到路邊一輛旅遊巴，隱形戰車車頭損毁，氣袋彈出，旅遊巴則右邊車頭損毁。警方事後封鎖部分路段及工廈蒐證，涉事車輛其後被拖往汽車扣留中心。