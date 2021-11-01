兩私家車撼林寶堅尼 2死5傷 高速入彎失控越線 超級跑車變廢鐵

現場為新娘潭路近9號燒烤場的彎位，昨晚10時許，林寶堅尼、豐田及本田私家車在彎位相撞，林寶堅尼車頭嚴重損毁，形同廢鐵，本田私家車橫亘兩線中央，豐田私家車則四輪朝天，意外中最少3人被困車內昏迷。

電單車自炒司機輕傷

消防接報到場，利用工具將被困林寶堅尼的人救出，由救護員即場證實不治。消防另外亦先後在兩私家車救出一男一女，兩人均身體多處嚴重受傷昏迷，由救護車分別送往兩間醫院搶救，其中送往大埔那打素醫院的男子證實傷重不治，送往上水北區醫院的女子，經初步治理後再轉往沙田威爾斯醫院。至於自炒的電單車，司機輕傷清醒。

最少3人被困 一當場死亡

據了解，豐田與本田私家車在新娘潭路往鹿頸方向高速行駛，至9號燒烤場附近落斜左彎時失控越線，猛撼迎頭駛至的林寶堅尼，兩車其後亦分別四輪朝天及橫亘路中，不排除電單車駛至意外現場時收掣不及，剷上左邊草地自炒。警方事後將發生意外的新娘潭路來回線封閉，用帳篷遮蓋即場證實不治的死者遺體，死傷者所駕乘的車輛及意外起因仍待深入調查。

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