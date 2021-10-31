法援署長：官方指派律師 無牴觸基本法

鄺寶昌昨早接受港台《星期六問責》訪問，被問到如何確保法援署委派的律師可保障受助人的權益。他稱法援署有準則，並會密切留意被委派的律師和大律師的表現，內部亦有評估，若某些律師表現欠佳，署方可能需要監察一段時間，其間不分配案件。

鄺寶昌被問法援受助人與代表律師之間需要互信，若受助人不信任和拒絕接受被委派的律師，法援署如何處理，而受助人最終「被迫」花錢請律師，又是否公平。他回應稱，法援案件是用公帑打官司，法援署有責任確保代表律師有經驗，可處理案件，認為此舉是保障申請人。他說：「等於看醫生一樣，如申請人需要一位腦科醫生，卻選了一位心臟科醫生，是否法援署都不理會？你選擇心臟科醫生就算了？」他認為這對申請人的利益沒有任何保障。

至於由政治立場不同的律師代表受助人，會否損害其利益，鄺說相信律師及大律師知道其責任是維護當事人權益，如果自覺不能好好代表當事人，就不會承接案件。